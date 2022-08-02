Rustore приложения

В RuStore появилось удобное разделение игр по категориям

Артем
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Последнее обновление RuStore позволяет выбирать игры по жанрам. Всего доступно 20 категорий.

Разработчики RuStore, постоянно совершенствуют свое приложение. Чтобы сделать магазин удобнее, команда совершенствует навигацию и добавляет разделение на категории.

Игры — один из самых востребованных разделов в RuStore. С последним обновлением, в этой вкладке появились категории, которые делят приложения по жанрам и тематикам. Например: аркады, викторины, игры с AR, которые могут быть для детей или всей семьи. В каталог загружено более 149 игр и их число каждый день растет.

Категория с мобильными играми входит в топ-5 по количеству установленных пользователями приложений. Первое место среди пользователей занимает экшен-шутер Warface: GO. Второй по популярности оказалась «Left to Survive». Завершает рейтинг RPG «Tempest: Море пиратов». 

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В маркете можно найти более 1000 мобильных приложений. Более 500 тысяч человек отдали предпочтение российскому RuStore. Количество загруженных приложений превышает 1,1 миллион раз с момента запуска магазина.


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Комментарии

bushi
+124
bushi
В новости про Apple писать про андроидный Store как-то некорректно ИМХО.
час назад в 13:58
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