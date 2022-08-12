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RuStore рассказал, какие приложения скачивают в регионах России

Артем
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Магазин приложений RuStore составил портрет пользователя в зависимости от региона. 

Согласно проведённой статистике жители Северного Кавказа отдают предпочтение финансовым приложениям. На эту категорию приходится более 81% от всех скачиваний в Ингушетии, около 72% в Чечне и 63% в Дагестане. Меньше всего финансами интересовалась Омская область. 

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Самым популярным банковским приложением стало «СберБанк Онлайн» кроме Ямало-Ненецкого АО. Там жители отдают предпочтение «ВТБ Онлайн». 

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Повышенный интерес к развлечениям проявили жители Калмыкии. На них приходится 18% от всех скачиваний в регионе и 17% на жителей Кемеровской области. Наименее «развлекающиеся» оказались жители Воронежской и Калининградской областей. В Чукотском АО интересуются покупками — более 26% скачиваний, а в Якутии — к государственным приложениям — 17%.

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Наиболее играющими регионами стали Республика Алтай и республика Хакасия, 14% и 11% от общего количества загрузок. Следом расположились Ненецкий автономный округ и Ивановская и Костромская области. Меньше всего играми интересуются в Орловской области.

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«СберБанк Онлайн» стал общероссийским лидером по загрузкам. На втором месте в Чукотском АО — «Яндекс Маркет», в Якутии — «Электронный паспорт Алроса», в Омской области — пользователей устанавливали «ВТБ Мои Инвестиции». В Ненецком АО жители отдают предпочтение социальным сетям — «ВКонтакте: музыка, видео, чаты». 

На третье место в регионах вышли категории «Покупки» и «Развлечения». В Магаданской области тройку завершает маркетплейс «WILDBERRIES», в Калмыкии — российский видеохостинг «RUTUBE», в Чечне — «МАТЧ!», в Кемеровской области — «Кавёр — афиша событий и мест». Отличилась Вологодская область — здесь у жителей на третьем месте приложение «Личный кабинет HR».


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