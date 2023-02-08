RuStore завершил бета-тестирование и начал привлекать иностранных разработчиков

«Мы развиваем RuStore как удобный и полезный инструмент для пользователей, и как платформу для развития бизнеса разработчиков. На текущем этапе уже реализована вся необходимая функциональность: пользователи могут устанавливать и обновлять нужные приложения, оценивать их и совершать покупки. Издатели, в том числе зарубежные, — размещать приложения и получать прибыль. В ближайшее время мы также планируем обновить дизайн магазина и сделать его еще удобнее», — говорит вице-президент VK по развитию почтовых сервисов и магазина приложений RuStore Иван Мыздриков.

Созданный компанией VK магазин мобильных приложений RuStore объявил о завершении этапа бета-тестирования и открыл доступ к консоли иностранным разработчикам.К настоящему времени пользователям RuStore доступны: авторизация популярными способами (по номеру телефона, через VK ID, Cбер ID, Яндекс ID), скачивание и установка приложений и обновлений, редакторские подборки с актуальным контентом, адаптивный поиск и возможность оставлять отзывы и оценки. В магазине опубликованы около 5000 приложений, в том числе многие популярные сервисы. Можно совершать покупки, оплачивать подписки и платные приложения различными способами: банковской картой, через СБП и со счета мобильного телефона.Иностранные издатели приложений и игр получили доступ к локализованной консоли — интерфейс предложил растущую аудиторию и трафик, полную функциональность, возможности для монетизации и продвижения. Компании-разработчики, в том числе резиденты зарубежных стран, могут получать платежи, информацию о покупках, их количестве и стоимости. Сервис пуш-уведомлений и возможность отвечать на отзывы позволяют быть на связи с пользователями и сообщать о новостях. На платформе зарегистрированы 3500 издателей, половина из них это инди-разработчики.