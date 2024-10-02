Rutube исчез из «Play Маркета»

«В магазине Google Play произошла забавная путаница: вместо введения строгих санкций приложение Rutube стало доступно только в США! Американцы уже активно изучают искусство русского стендапа и кулинарные мастер-классы по приготовлению пельменей, а россияне удивляются, что их национальный видеохостинг внезапно стал „голливудским эксклюзивом“.»

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Компания Google скрыла из «Play Маркета» приложение Rutube для большинства стран мира. Оно осталось доступно только в США. Ранее Rutube был удалён из App Store.Пресс-служба Rutube назвала ситуацию «забавной путаницей»:Использовать Rutube по-прежнему можно как на Android-смартфонах, так и на iPhone — сервис доступен в браузере. Пользователи Android при желании могут установить его через RuStore. Он позиционируется в качестве одного из главных конкурентов YouTube, который по-прежнему критически замедляется в России.