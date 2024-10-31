Rutube можно закрывать! Дуров делает свой YouTube

Фархад
Durov

Вслед за релизом крупного обновления Telegram его основатель Павел Дуров опубликовал в своём канале пост, посвящённый новым видеовозможностям.

«Сегодня большой день — Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой», — говорится в сообщении Дурова.

Уже сейчас пользователи могут смотреть видео в сжатом формате при низкой скорости интернета. Более того появилась возможность выбора из нескольких вариантов качества и регулировка скорости воспроизведения с помощью жестов.

Однако это всего лишь начало. Похоже, Telegram намеревается закопать любые аналоги YouTube, и стать новой трендовой платформой для создателей видеоконтента. Вполне вероятно, что следующим шагом Дурова будет внедрение отдельной вкладки с видео и плавающий плеер для просмотра роликов во время пролистывания ленты сообщений.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Durov
Cсылки по теме:
Вышел новый Telegram — с улучшениями, которые задвинут YouTube на задворки интернета
Telegram для Android получил четыре суперполезные опции. Владельцы айфонов завидуют
Как запретить добавлять себя в чаты и каналы Telegram?

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Lord
+640
Lord
Давай Паша, рви их всех.
Вчера в 21:50
#

Читайте также