Rutube можно закрывать! Дуров делает свой YouTube

«Сегодня большой день — Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой», — говорится в сообщении Дурова.

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Вслед за релизом крупного обновления Telegram его основатель Павел Дуров опубликовал в своём канале пост, посвящённый новым видеовозможностям.Уже сейчас пользователи могут смотреть видео в сжатом формате при низкой скорости интернета. Более того появилась возможность выбора из нескольких вариантов качества и регулировка скорости воспроизведения с помощью жестов.Однако это всего лишь начало. Похоже, Telegram намеревается закопать любые аналоги YouTube, и стать новой трендовой платформой для создателей видеоконтента. Вполне вероятно, что следующим шагом Дурова будет внедрение отдельной вкладки с видео и плавающий плеер для просмотра роликов во время пролистывания ленты сообщений.