Rutube объединится с другими сервисами





По сведениям Frank Media, холдинг «Газпром-медиа» проводит масштабное сокращение сотрудников видеопортала Rutube в рамках подготовки к объединению трёх своих медиаактивов в единую платформу. Увольнения затрагивают целые отделы и происходят по соглашению сторон с выплатой двух месячных окладов. По словам сотрудников, руководство объясняет это решение наличием дублирующих должностей в Rutube, онлайн-кинотеатре Premier и приложении для коротких видео Yappy, а также отсутствием средств на содержание прежнего штата.

