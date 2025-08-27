Rutube объединится с другими сервисами

Александр



По сведениям Frank Media, холдинг «Газпром-медиа» проводит масштабное сокращение сотрудников видеопортала Rutube в рамках подготовки к объединению трёх своих медиаактивов в единую платформу. Увольнения затрагивают целые отделы и происходят по соглашению сторон с выплатой двух месячных окладов. По словам сотрудников, руководство объясняет это решение наличием дублирующих должностей в Rutube, онлайн-кинотеатре Premier и приложении для коротких видео Yappy, а также отсутствием средств на содержание прежнего штата.

Объединение сервисов под брендом Rutube запланировано на первую половину 2026 года. Гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров ранее заявлял, что единая платформа объединит возможности всех трёх площадок: маркетинговые инструменты Yappy, шортс-формат и возможности стримингового вещания. Это решение должно оптимизировать операционную деятельность и повысить конкурентоспособность на российском медиарынке.

Реструктуризация происходит на фоне значительных финансовых убытков медиаподразделения «Газпрома». По данным за 2024 год, чистый убыток составил 247 млн рублей при выручке 163,5 млрд рублей. Сокращения также затронули команду Yappy — из 300 сотрудников осталось лишь 20-30 человек для поддержки сервиса. Пресс-служба «Газпром-медиа» не комментирует точное количество увольняемых сотрудников, подчеркивая, что холдинг рассматривает различные варианты оптимизации команд в рамках предстоящего объединения сервисов.

Комментарии

Дмитрий Могучев
+577
Дмитрий Могучев
У Rutube дела не очень видимо... Люди как то смотрят на сервисах с устаревшим оборудованием...
27 августа 2025 в 11:16
#
Yuri Konst
+91
Yuri Konst
В ХАМ его засуньте до кучи)
27 августа 2025 в 12:06
#
tellurian
+2617
tellurian
В новостях пишут увольняют многих. Денег стало мало.
27 августа 2025 в 12:22
#
Ckor_30
+765
Ckor_30
Конечно объединится по увольняли кучу народа у Газпром-Медиа типо денег нет содержать такой большой штат.
27 августа 2025 в 13:08
#
kardigan
+4160
kardigan
Привычное дело. Как всегда-сначала хлопаем в ладошки, а потом пукаем в уголке.
27 августа 2025 в 14:43
#
Ъ Ъ
+30
Ъ Ъ
Впервые слышу про какой-то там Яппи.
Зачем они вааще всё это г... разводят, тем более если оно убыточно?! Или там по нонешней воровской гострадиции, налогоплатильщик все убытки покрывает, без уведомления и согласия на то, да ещё и деведенты т.н. акционерам генерирует, у которых по четыре паспорта.
28 августа 2025 в 01:41
#
+83
olegvl2
Неужели кто-то этим г@вн@м пользуется??? Я наверно в другой реальности живу😂
28 августа 2025 в 09:02
#