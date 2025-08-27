Rutube объединится с другими сервисами

По сведениям Frank Media, холдинг «Газпром-медиа» проводит масштабное сокращение сотрудников видеопортала Rutube в рамках подготовки к объединению трёх своих медиаактивов в единую платформу. Увольнения затрагивают целые отделы и происходят по соглашению сторон с выплатой двух месячных окладов. По словам сотрудников, руководство объясняет это решение наличием дублирующих должностей в Rutube, онлайн-кинотеатре Premier и приложении для коротких видео Yappy, а также отсутствием средств на содержание прежнего штата.
Реструктуризация происходит на фоне значительных финансовых убытков медиаподразделения «Газпрома». По данным за 2024 год, чистый убыток составил 247 млн рублей при выручке 163,5 млрд рублей. Сокращения также затронули команду Yappy — из 300 сотрудников осталось лишь 20-30 человек для поддержки сервиса. Пресс-служба «Газпром-медиа» не комментирует точное количество увольняемых сотрудников, подчеркивая, что холдинг рассматривает различные варианты оптимизации команд в рамках предстоящего объединения сервисов.