В России могут начать выдавать электронный паспорта с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает проект указа Министерства цифрового развития, опубликованный на официальном портале нормативных правовых актов.
Документ, содержащий электронный носитель информации, с конца текущего года смогут получить только жители Москвы, которые делают это впервые, либо меняют паспорт по какой-либо причине. В процессе получения гражданам предоставят на выбор бумажную и электронную версию документа. Что касается остальных жителей страны — возможность получения электронного паспорта появится у них «не позднее 1 июля 2023 года», по мере технической готовности. Согласно порталу нормативных правовых актов, на данный момент проект находится в стадии «независимой антикоррупционной экспертизы». Полный текст готовящегося указа можно прочесть по ссылке, во вкладке «Информация по этапу».
Напомним, что впервые макет электронного паспорта был показан на брифинге вице-премьера Максима Акимова летом 2019 года. Документ с цифровым носителем информации будет представлять собой пластиковую смарт-карту размером с «кредитку», на обеих сторонах которой разместятся ФИО, дата и место рождения, дата выдачи паспорта, срок его действия, личная подпись гражданина и его фотография. Внутри карточки будет внедрен чип с биометрической информацией владельца — изображение лица, отпечатки пальцев рук и так далее. Адрес прописки будет записан в чипе, а не с наружной стороны паспорта. Туда же при необходимости можно будет записать и другие документы, вроде водительского удостоверения, что сделает электронный паспорт универсальным инструментом идентификации гражданина. Кроме того, в дополнение к такому паспорту россияне смогут установить и активировать мобильное приложение, которое будет выполнять роль паспорта — сделать это позволят в специальной «биометрической кабине» МФЦ.
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