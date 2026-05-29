С 1 июня на всех АЗС страны вводится новый запрет для пользователей телефонов

Олег


Власти РФ ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. Об этом пишет ТАСС. 

Согласно источнику, с 1 июня на автозаправках строго ограничивается пользование телефонами и смартфонами. Вне салона машины пользоваться телефоном у колонки будет запрещено из-за опасности возникновения искры. Единственное исключение — оплата по QR-коду на терминале. Как быть с процессом заправки через мобильное приложение, пока неясно; возможно, его придется производить, не выходя из машины. 

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции - это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — пояснил адвокат, опрошенный изданием. 

Нарушителю порядка могут отказать в обслуживании и заправке авто, внести в черный список сети АЗС или вовсе вызвать полицию, которая по приезде определит состав правонарушения. 
Источник:
ТАСС
Комментарии (6)

practic8167
Итересная искра… она образуется на телефоне и ждет когда вы будете на заправке))
час назад в 13:55
Mers
🤦🏻‍♂️
58 минут назад
Adamaska
Частная то понятно. Но так же оно публичное. У нас такие законы превыше конституции?
53 минуты назад
Gabriel
Ну вы прямо газета Sun)))
Разъяснения для редакции:
МЧС России опровергло информацию о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня 2026 года.
Ведомство сообщило, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории заправок. Смотрите постановлением правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479 и сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».
43 минуты назад
Anatoly076
Я уже представил как следующие нововведения будут:
- снимать цепи и кольца (хорошие проводники статики на теле);
- снимать ремни с джинс, малоли пряжка о пуговицу цокнет;
- проходить досмотр автомобиля перед въездом на территорию (чтобы никаких газовых пьезобалончиков; походных печей; не дай бог спичек).
- всех кроме водителя высаживать за территории АЗС

Во ржачь то был бы 🤣🤣🤣. Какая искра? Там нет открытого контакта огня и искры. Ну я еще понимаю когда АЗС останавливают обслуживание в сильную грозу! Там понятно. А как у кого-то пластиковый смартфон бенз воспламенит?
22 минуты назад
Олег Заикин
Опровергли уже этот бред давно
41 минуту назад
