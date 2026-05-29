С 1 июня на всех АЗС страны вводится новый запрет для пользователей телефонов

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции - это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — пояснил адвокат, опрошенный изданием.

Власти РФ ужесточают противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. Об этом пишет ТАСС.Согласно источнику, с 1 июня на автозаправках строго ограничивается пользование телефонами и смартфонами. Вне салона машины пользоваться телефоном у колонки будет запрещено из-за опасности возникновения искры. Единственное исключение — оплата по QR-коду на терминале. Как быть с процессом заправки через мобильное приложение, пока неясно; возможно, его придется производить, не выходя из машины.Нарушителю порядка могут отказать в обслуживании и заправке авто, внести в черный список сети АЗС или вовсе вызвать полицию, которая по приезде определит состав правонарушения.