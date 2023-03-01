С 1 марта вступили в силу новые ПДД для электросамокатов. Что нужно знать, чтобы не оштрафовали?





С сегодняшнего дня на всей территории РФ действуют новые правила по эксплуатации так называемых СИМ — средств индивидуальной мобильности. Если вы регулярно передвигаетесь на них, обязательно запомните основные тезисы этих нормативов. Мы постарались максимально подробно рассказать, как можно и как нельзя ездить на СИМ с марта 2023 года.





Кого касается?

Скорость

Вес

Где и как ездить

Дорожные знаки

Как ездить детям?

Дети до 7 лет могут ездить на СИМ везде, кроме велосипедных зон, обочин и дороги, при этом сопровождение взрослых обязательно.

Детям с 7 до 14 лет можно ездить самим, только не по обочине или дороге.

С 14 лет применяются «взрослые» правила.

Нужны права?

Какие штрафы?

Переезд по пешеходному переходу — 800 рублей;

Совершение правонарушения на СИМ в нетрезвом виде — 1000-1500 рублей;

Создание помех для ТС — 1000 рублей;

Наезд на пешехода или нанесение вреда здоровью легкой или средней тяжести — 1000-1500 рублей.

Как оформлять ДТП?

Что еще нужно знать?

Во-первых, запрещается перевозить грузы, если они торчат за пределы СИМ на 0,5 м или более в любую сторону.

Во-вторых, нельзя кататься вдвоем-втроем на одноместном СИМ.

В-третьих, запрещается ездить, не держать за руль, если он есть.

В-четвертых, в темное время суток за пределами города ездить на СИМ нужно в одежде со светоотражающими элементами.