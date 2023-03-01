С 1 марта вступили в силу новые ПДД для электросамокатов. Что нужно знать, чтобы не оштрафовали?

С сегодняшнего дня на всей территории РФ действуют новые правила по эксплуатации так называемых СИМ — средств индивидуальной мобильности. Если вы регулярно передвигаетесь на них, обязательно запомните основные тезисы этих нормативов. Мы постарались максимально подробно рассказать, как можно и как нельзя ездить на СИМ с марта 2023 года.
Кого касается?Всех пользователей СИМ — электросамокатов, гироскутеров, сегвеев, моноколес и аналогичных девайсов для передвижения, имеющих как минимум один двигатель.
СкоростьМаксимальная скорость СИМ отныне ограничена 25 км/ч. Если вы используете сервисы проката, то их разработчики обычно встраивают данное ограничение в ПО электросамокатов и быстрее поехать при всём желании не получится; если же вы ездите на собственном девайсе, придется самостоятельно следить за скоростным режимом. В отдельных «медленных» зонах, которые будут регламентироваться специальными знаками, предусмотрено передвижение со скоростью 5-10 км/ч.
ВесЕсли ваше СИМ весит менее 35 кг, вы имеете право ездить на нём по пешеходным зонам, тротуарам, велосипедным дорожкам. На более тяжелых девайсах передвижение разрешено только по дороге. При этом мощность двигателя никак не регламентируется законом, она может быть любой и правила использования от этого не меняются.
Где и как ездитьДаже на легком СИМ ездить рядом с пешеходами можно лишь в том случае, если отсутствует возможность передвигаться по велодорожке, либо вы сопровождаете ребенка на СИМ возрастом до 14 лет. На тротуаре приоритет отдается пешеходам; при этом водители автомобилей обязаны будут пропускать СИМ так же, как и пешеходов.
Если отсутствует тротуар, велодорожка или пешеходная зона, владельцу СИМ можно выехать на обочину, а если нет и её — строго на правый край дороги (где есть знак «60»); при этом езда по дороге обязывает СИМ иметь тормоза, звуковой сигнал, фары спереди и сзади и световозвращатель. При движении по дороге запрещены маневры обгона или объезда. Ни при каком сценарии нельзя ездить быстрее 25 км/ч. На пешеходном переходе необходимо спешиваться.
Дорожные знакиНа улицах городов РФ появятся новые знаки, регулирующие передвижение на СИМ. Они будут обозначать «медленные» зоны и другие особенности движения. Например, вот так выглядит знак 8.4.7.2 «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности»:
Как ездить детям?
- Дети до 7 лет могут ездить на СИМ везде, кроме велосипедных зон, обочин и дороги, при этом сопровождение взрослых обязательно.
- Детям с 7 до 14 лет можно ездить самим, только не по обочине или дороге.
- С 14 лет применяются «взрослые» правила.
Нужны права?Нет, СИМ являются отдельной категорией транспорта и их статус скорее приравнен к велосипедам; так что регистрировать в ГИБДД их не придется ни при каком раскладе. ОСАГО и водительское удостоверение для СИМ тоже не требуются, независимо от их размера, веса или мощности. Кстати, человек, который идет пешком и катит рядом СИМ, является пешеходом (например, на «зебре»).
Какие штрафы?
- Переезд по пешеходному переходу — 800 рублей;
- Совершение правонарушения на СИМ в нетрезвом виде — 1000-1500 рублей;
- Создание помех для ТС — 1000 рублей;
- Наезд на пешехода или нанесение вреда здоровью легкой или средней тяжести — 1000-1500 рублей.
Штрафа за превышение скорости, похоже, не предусмотрено.
Как оформлять ДТП?Здесь стоит отметить: столкновение двух СИМ или наезд СИМ на пешехода не является ДТП по определению и оформления в ГИБДД не требует. Ущерб в таком случае возмещается в гражданском порядке. При этом любой контакт СИМ с движущимся автомобилем придется всё оформить классическим методом: с вызовом ГАИ, протоколом и т. д. Страховая компания владельца авто может возместить ущерб здоровью и СИМ.
Что еще нужно знать?
- Во-первых, запрещается перевозить грузы, если они торчат за пределы СИМ на 0,5 м или более в любую сторону.
- Во-вторых, нельзя кататься вдвоем-втроем на одноместном СИМ.
- В-третьих, запрещается ездить, не держать за руль, если он есть.
- В-четвертых, в темное время суток за пределами города ездить на СИМ нужно в одежде со светоотражающими элементами.
Правил довольно много. При этом стоит отметить, что инспекторы ГИБДД редко штрафуют пешеходов или людей на СИМ / велосипедах. Наказания по данным камер фото-видеофиксации тоже маловероятны. Скорее всего, нарушения ПДД для СИМ будут выявляться в рамках обычных рейдов на проезжей части.