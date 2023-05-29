С Android-смартфона пропали контакты. Что происходит?

Олег

Android


Компания Google изменила принцип работы своего сервиса «Контакты». Об этом пишет SamMobile.

До сих пор синхронизация контактов через аккаунт Google выглядела следующим образом. Пользователь входил в учетную запись, и спустя несколько минут контакты на его Android-смартфон подгружались из облака. После этого синхронизацию можно было отключить — список контактов сохранялся на устройстве. Так всё работало до версии Google Play Services 23.20 включительно.

Теперь же Google изменила этот алгоритм. После обновления сервисов Google Play при отключении синхронизации контактов они просто исчезают с устройства. Выходит, что теперь без активной синхронизации использовать свои контакты просто не получится. Это менее удобно чем раньше. При этом контакты из облачного хранилища не удаляются и будут храниться там до следующего включения синхронизации устройства.

Напомним, что Apple при выходе из iCloud или отключении синхронизации данных всегда дает выбор — оставить на устройстве уже загруженные данные или удалить их. Фактически сейчас iOS дает пользователю больше выбора, чем Android. 

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Источник:
SamMobile
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