На этой неделе был создан альянс Coalition for App Fairness, куда вошли Epic Games, Spotify и Match Group (владелец Tinder). Чуть позже к ним присоединилось ещё несколько компания, в том числе Deezer, Tile, ProtonMail, European Publishers Council и News Media Europe. Их цель — призвать власти различных стран к принятию законов и норм, cпособствующих росту здоровой конкуренции в магазинах приложений. В настоящее время многие из них отстаивают свои интересы в судах с переменным успехом.
Coalition for App Fairness сосредоточена на «борьбе» с компанией Apple. Разработчики недовольны высокими комиссиями в App Store и невозможностью продавать цифровой контент в обход биллинга этого магазина. Группа предложила «принципы магазина приложений», где в том числе содержится пункты о неэксклюзивном распространении приложений, равных уровня доступа и продвижения для разработчиков, прозрачной политике магазина и возможности предлагать пользователям платформы сторонние магазины приложений. Альянс уверен, что Apple ведёт политику, которая монополизирует рынок мобильных приложений.
На фоне появления этого альянса компания Apple пошла на небольшие уступки. Она временно приостановила взимание комиссии 30% с платы за участие в онлайн-мероприятиях внутри приложений. Этот сбор останется для разработчиков нулевым до конца 2020 года. Этот шаг также можно считать ответом на действия Facebook — социальная сеть запустила сервис для регистрации в онлайн-мероприятиях и не будет взимать комиссии за его использование до августа 2021 года. При оформлении регистрации в App Store к Apple уходило 30% с каждого платежа, однако компания не пропустила в App Store обновлённое приложение Facebook, в котором отображалась сноска с указанием этого факта.
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