С апреля в России меняются правила денежных переводов

1 апреля 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах осуществления денежных переводов. В частности, изменения коснутся реквизитов плательщиков и назначения платежа.

Согласно новым требованиям, в реквизитах плательщика необходимо указывать полное или сокращённое наименование юридических лиц и банков. Физические лица должны будут указывать полностью фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели также обязаны указывать ФИО полностью и свой правовой статус, а физические лица, занимающиеся частной практикой, — дополнительно вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.В реквизите «назначение платежа» потребуется давать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номерах и датах договоров и товарных документов. В этом поле можно указать и другую информацию, но не более 210 символов. Кроме того, появится поле «фактический плательщик», которое нужно заполнить, если деньги переводит представитель организации или гражданина (например, бухгалтер по доверенности).Изменения не затронут переводы между гражданами, которые не оказывают друг другу какие-либо услуги и не получают доход от этой деятельности. Эти правила касаются не переводов с карты на карту, а платежей в бюджет — налогов, взносов и прочих обязательных переводов. Новый приказ Минфина России от 16 мая 2025 года № 58н заменяет действовавший с 2013 года приказ № 107н. Изменения направлены на унификацию заполнения платёжных документов для удобства зачисления средств в бюджетную систему. Нововведения в требованиях не повлияют на повседневные переводы граждан через «Систему быстрых платежей», банковские приложения или мобильные сервисы.