С девайсами Apple происходит что-то странное. Вы тоже заметили?

Весь мир привык считать Apple брендом номер один. Это не удивительно и не взялось с потолка: такое амплуа — результат работы ее маркетингового отдела. Однако теперь компания, которая несколько десятилетий нарабатывала вполне определенную аудиторию, распыляется в совершенно другом направлении. Релиз Macbook Neo стал вишенкой на торте, хоть Apple уже и «не торт».
Какой мы знали Apple в 2010-хБрендом, который выпускает флагманские бескомпромиссные устройства и берет за это весомые деньги. Это легко прослеживается по статистике продаж айфонов: и без того недешевые даже в базовой версии устройства раскупают больше и лучше, чем любые другие смартфоны, вместе взятые, даже сверхбюджетки. При этом среди линейки iPhone ежегодно лидирует самый навороченный и дорогой Pro Max. Вышел бы iPhone Ultra — на вершине оказался бы он.
С самого первого iPhone 2G компания задала ценовую планку «выше среднего», а для массового потребителя дорого равно лакшери. Так было всегда, это очень мощный шаблон в человеческой голове, которым пользуются производители чего угодно, от колбасы до автомобилей. Один и тот же вендор (нередко из одних и тех же компонентов) производит и продает одновременно дешевый и дорогой продукт, и потребители думают, что первое — для бомжей, а второе — элита.
Первые модели айфонов стоили дорого, но при этом предлагали почти ничего — больше концепт и виденье будущего, чем многофункциональный продукт здесь и сейчас. Фактически, Apple продавала идею и мультитач по цене пары-тройки смартфонов конкурирующих брендов.
Эта репутация закрепилась в течение 2010-х годов, а ближе к концу десятилетия Apple вышла наверх ценовой пирамиды, прощупывая верхнюю планку кошельков фанбазы и фактически задавая тренд не просто на дорогие, а дорогущие смартфоны. До выхода очередного флагманского iPhone никто не представлял, что мобильник может стоить $1000 — а после него в течение пары лет за эту цену появился целый букет всевозможных моделей от других брендов.
Именно поэтому в обществе долгое время жил (не будем лукавить — жив до сих пор) стереотип об айфоне в руках как о признаке хорошей жизни. Можно сколь угодно долго и ярко рассказывать пацанам о количестве ядер и мегапикселей на твоем свежем сяоми, но iPhone достаточно просто вынуть из кармана, чтобы посмотреть время и погоду — он всё скажет за тебя.
Какой мы знаем Apple в 2020-х
Первой ласточкой еще в далеком 2016 году стал iPhone SE — бюджетник с «железом» прошлогоднего флагмана и в корпусе позапрошлогоднего. Очень странный телефон, который стал хитом только когда подешевел до неприличия: в РФ его начали разбирать как горячие беляши после проседания ниже 20 тысяч рублей. Впервые в истории ощущение бросовости связалось с логотипом надкусанного яблочка.
Строго говоря, не SE, а iPhone 5c был по-настоящему первым бюджетником Apple. Компания уже тогда прощупывала средний ценовой сегмент, но фанбаза оказалась не готова к такому компромиссному середняку.
Похоже, Apple была настолько не готова к подобному унижению, что забыла про SE на четыре года. Следующий «бюджетник» вышел в 2020-м в корпусе iPhone 8 и по цене значительно выше первой модели; к слову, аналогичной ошибки Apple больше не допускала и SE 2 так и не стал по-настоящему дешевым айфонов в понимании простых пользователей.
Любопытно, как Apple пару лет стеснялась упрощенных айфонов, делая их частью основной линейки, но при этом экспериментируя с визуальным восприятием. В 2018 году iPhone XR был единственным айфоном с IPS и одной камерой, но имел букву X в названии, как бы говоря «я тоже крутой, просто не очень». В 2019 году iPhone 11 звучал (и стоил) как часть линейки, но общего с ней имел немного — название, частично дизайн-код и чип. При этом 11-ка очевидно была родственником XR, а не 11 Pro: толстый корпус, толстые рамки, IPS-дисплей с низким разрешением, алюминиевый корпус. Базовый iPhone 12 в следующем году по спецификациям уже более-менее подтянули под флагманскую линейку.
В 2020, видимо, случился перелом. Вышел iPhone SE 2, а спустя пару лет еще раз презентовали тот же самый смартфон с новым чипом. Добили остатки корпусов и квадратных IPS-дисплеев. Параллельно с этим Apple начала развивать линейку Apple Watch SE, а чуть раньше начала сформировываться полка с доступными (и для искушенного пользователя весьма отвратительными на ощупь) iPad.
- Раньше относительно бюджетные устройства Apple всё равно были классными и играли роль скорее звена-посредника: вы купили условный Macbook Air, пощупали качество сборки, экосистему и философию, и захотели большего.
- Теперь же все SE-гаджеты объединяет иной общий принцип: урезать экспириенс больше, чем цену. Apple перестала заботиться об ощущении магии для «бомжей», она просто шлёпает вторичные гаджеты по не очень-то бюджетной цене.
Давайте объективно: за $599 (ценник iPhone 17e) можно купить очень много чего хорошего в Android-лагере или даже среди айфонов на вторичке. Это не дешевый смартфон, это именно бюджетка — причем не в абсолютном понимании, а в маркетинговом смысле самой Apple. Он бюджетник скорее по спецификациям, чем по цене. Притом что 17e стал гораздо менее стыдным, чем его предшественник, он всё равно слишком явно урезан и слишком много стоит; по крайней мере, на старте.
Прямо сейчас почти не осталось категорий гаджетов Apple, не имеющих удешевленную версию — iPhone e, Macbook Neo, номерные iPad, Apple Watch SE, AirPods 4 без ANC. Худо-бедно держатся пока настольные Mac и мелкие аксессуары вроде Magic Keyboard.
Получается, Apple как флагманский бренд и производитель всего самого дорогого и лучшего в 2010-х плавно перетекает в другую компанию. Apple 2020-х это всё реже про «массовое лакшери» и всё чаще просто про «массовое». Компания явно переориентируется с состоятельных покупателей, владельцев лишней почки и любителей кредитов на категорию пониже (в финансовом смысле). Почему так?
К чему идет Apple в 2030-х
Всё вышеописанное настолько же хорошо для самой Apple, насколько печально для фанбазы. Дело в том, что меняется мир вокруг нас, а Apple лишь подстраивается под новые веяния и тренды.
Помимо всеобщего интереса к осознанному потреблению в последние 4-5 лет явно наблюдается спад благосостояния основной массы людей, независимо от страны проживания. А еще замедление технологического прогресса: цены на гаджеты уже в небесах, но ежегодно предложить покупателю что-то осязаемое за эти деньги просто нечего. И это тоже особенность нашего времени.
Обновление камер уже перестало толкать потребителя на покупку нового гаджета, потому что общий уровень съемки даже в недорогих «китайцах» устраивает большинство — а любой (даже пятилетний) iPhone по этому параметру будет очень хорош. Единственным драйвером маркетинга бренды явно считают нейросети; однако если тема камер двигала себя сама — люди органически хотели более качественных фото и видео — то нейросетевую тематику компании за уши тащат самостоятельно. Всеми силами объясняя электрорату, почему им на самом деле жизненно необходимы эти полторы унылые ИИ-фичи в очередном гаджете. На самом-то деле всё это реализовано программно и зачастую не требует покупки новой «железки», но об этом не рекомендуется говорить вслух — иначе брендам совсем ничего не продать.
Что в итоге? Пользователи, которые раньше без задней мысли шли за новым айфоном просто потому что «почему бы и нет», теперь не могут себе этого позволить. Обновляться люди стали реже, средний цикл сместился с ежегодного на ~3 года, и это хорошо видно по модельным годам тех же iPhone.
Если говорить просто, прикормленная за 2010-е годы стабильная база покупателей iPhone в двадцатых подыстаскалась, и Apple нужны новые люди. Которых она ищет с помощью
В ближайшую пятилетку стоит ожидать развития линеек бюджетных айфонов, айпадов и макбуков, а параллельно с этим — окончательного отрыва в стратосферу флагманских устройств. iPhone Pro Max, iPad Pro и Macbook Pro окончательно станут товаром для тех, кто не считает деньги, а массовка плавно перейдет сначала в базовую линейку, а потом в SE. Даже название свежего сверхдоступного (в понимании Apple) макбука созвучно с "new" — "новый", и как бы намекает нам: прежняя Apple кончилась, встречайте новую Apple.