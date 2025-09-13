С днем рождения, iGuides.ru: нам 16 лет!

Георгий
Праздник

Привет! Друзья, сегодня, 13 сентября, iGuides.ru исполняется 16 лет!

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

За это время мы выросли из небольшого энтузиастского блога в одно из самых больших сообществ о технологиях в русскоязычном интернете.

Мы вместе пережили взлёты и падения индустрии, обсуждали первые iPhone, радовались новым Android-флагманам, спорили о «лучших приложениях», тестировали гаджеты и делились опытом. И всё это было бы невозможно без вас — наших читателей, комментаторов, подписчиков и друзей.

Спасибо, что все эти годы вы остаётесь с нами, помогаете развивать iGuides и вдохновляете нас становиться лучше. Впереди ещё больше интересных обзоров, новостей, гайдов и самых честных мнений о технологиях, которые делают нашу жизнь удобнее и ярче.

С днём рождения, iGuides! 🚀 
22
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
iGuides запустил канал в мессенджере Max — подписывайтесь!
С Днём Победы, друзья!
С наступающим Новым Годом!

Рекомендации

Рекомендации

Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры
Samsung неожиданно порадовала владельцев смарт-часов Galaxy Watch

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Вася Вотафаков
+6351
Вася Вотафаков
Мои поздравления iGuides💪 Успехов и развития 👍
Сегодня в 10:06
#
Денис Добрыян
+224
Денис Добрыян
С Днем рождения! Всего самого доброго!
Сегодня в 10:19
#
online
+177
online
С днём рождения!
Сегодня в 10:31
#
Aspard
+723
Aspard
Приложение запилите? Хотя бы в юбилей на 20 лет?)
Сегодня в 10:50
#
migachevm
+201
migachevm
мы хоть тут и бухтим порой на редакторов, но спасибо большое ребят за вашу работу, листаю новости и читаю каждый день вас💪 с днем рождения, любимый айгайдс!!!❤️
Сегодня в 10:52
#
+348
rolaks
16 лет, а видео в приложении не работают 😃
Так можно в какие-нибудь антирекорды попасть!
Хотя, может были вы этого и добиваетесь 🤣
С Днем рождения!
Сегодня в 11:12
#
Георгий Лямин
+1770
Георгий Лямин rolaks
Наше неработающее приложение — уже культовый и локальный мем. Если вдруг мы запилим апдейт, то у вас на одну тему обсуждений в комментариях станет меньше)
33 минуты назад
#
+11
Serghei
Привет из Кишинёва! Поздравляю вас от чистого сердца! Желаю вам успехов! Всего самого доброго и хорошего!
Сегодня в 11:33
#
+13
AID_000360.5f19fb07868a48a89101850363f16e17.1959
Шестнадцать лет — чудесный возраст,
Прекрасной юности пора.
Открыты все пути, дороги,
Чиста житейская тропа.

Года такие озорные:
Шутить, учиться и любить,
Бродить под радугой цветною
Или в фонтане воду пить.

Желаем в светлый день рождения
Не торопиться быстро жить,
Ценить друзей, родных, любимых
И каждым мигом дорожить!

Все впереди — решенья, встречи,
Учебы дивной времена.
Пусть будет счастье бесконечным,
И ярко светит пусть звезда!
2 часа назад в 12:00
#
naxal90
+35
naxal90
16 лет антиразвития)) Темной темы нет, дизайн приложения «не в тренде», видео не работают! Поздравляю)
час назад в 13:21
#
+101
olegvl2
Поздравляем!
45 минут назад
#
EDD
+900
EDD
Развивать приложение❌
Продержаться столько лет на этом недоразумении✅
😂
25 минут назад
#
EDD
+900
EDD EDD
Так держать!🤝🏻🍻
25 минут назад
#