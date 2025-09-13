С днем рождения, iGuides.ru: нам 16 лет!





Привет! Друзья, сегодня, 13 сентября, iGuides.ru исполняется 16 лет! Привет! Друзья, сегодня, 13 сентября, iGuides.ru исполняется 16 лет! Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

За это время мы выросли из небольшого энтузиастского блога в одно из самых больших сообществ о технологиях в русскоязычном интернете.Мы вместе пережили взлёты и падения индустрии, обсуждали первые iPhone, радовались новым Android-флагманам, спорили о «лучших приложениях», тестировали гаджеты и делились опытом. И всё это было бы невозможно без вас — наших читателей, комментаторов, подписчиков и друзей.Спасибо, что все эти годы вы остаётесь с нами, помогаете развивать iGuides и вдохновляете нас становиться лучше. Впереди ещё больше интересных обзоров, новостей, гайдов и самых честных мнений о технологиях, которые делают нашу жизнь удобнее и ярче.