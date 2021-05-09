С Днём победы, друзья!







Сегодня Россия и другие страны отмечают 76-ю годовщину разгрома немецких захватчиков. Нацистам не удалось завладеть нашей страной — ценой потери огромного количества жизней советских солдат, ценой искалеченных судеб десятков миллионов людей — они были остановлены и разгромлены. Великая Отечественная Война рассматривается историками как часть Второй мировой войны, куда были втянуты почти все страны мира, включая те, которые никогда прежде не воевали.Исход Великой Отечественной Войны стал решающим в этом беспощадном и кровавом конфликте, хотя отголоски военных действий были слышны вплоть до осени 1945 года. Подвиг военных СССР и стран-союзниц неоспорим, как и подвиги тех, кто оставался в тылу и всё равно участвовал в военных действиях, пусть и не напрямую, но героическим трудом на благо страны и фронта.Хочется верить, что мир извлёк урок из тех ужасающих событий, и больше никогда не повторится ничего подобного. Мы за мир, война и насилие это плохо. Любите друг друга!