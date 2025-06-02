С экрана Nintendo Switch 2 нельзя снимать защитную плёнку

Фархад

NS

В преддверии скорого старта продаж консоли Nintendo Switch 2 сайт NintendoSoup обратил внимание на руководство по безопасности, в котором говорится, что плёнку с экрана гаджета снимать нельзя.

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В документах Nintendo объясняет, что этот слой пленки предназначен для предотвращения разлёта осколков в случае повреждения экрана. Нечто похожее было и в Switch OLED. Учитывая, что у консоли сенсорный экран, сохранить плёнку на дисплее — в интересах самих пользователей.

Документ по безопасности Switch 2 также включает в себя множество других полезных советов, начиная от бессмысленных («Смотрите по сторонам, когда переходите дорогу с консолью») до технических («Обращайте внимание на мощность источника питания»). Nintendo рекомендует избегать использования Switch 2 в пыльных, задымленных или влажных помещениях, играть при температуре от 5 до 35 градусов по Цельсию и заряжать батареи не реже одного раза в шесть месяцев.

Официальный старт продаж во всём мире намечен на 5 июня, но при большом желании в России консоль уже можно купить.
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Источник:
The Verge
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Комментарии

Yuri Konst
+76
Yuri Konst
Не видишь плёнку? А она есть)
2 часа назад в 23:55
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