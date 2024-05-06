С этим нововведением вы перехотите покупать iPhone после Android-смартфона



Компания Google готовится внедрить новый тип комбинированной передачи данных между Android-устройствами. Он должен стать быстрее всех существующих вариантов.



Технология называется MultiTransportD2dTransport и сочетает в себе проводное и беспроводное соединение. Прежде всего, оно создавалось для переноса личных данных со старого Android-смартфона на новый; в последние годы объем информации во встроенном хранилище часто бывает немаленьким, и передавать 50-150 Гб со смартфона на смартфон выходит долго и грустно.







С MultiTransportD2dTransport всё изменится. Этот метод будет использовать Wi-Fi и USB-кабель для одновременной передачи данных с помощью обоих соединений сразу. Даже если смартфоны поддерживают лишь USB 2.0, передача данных произойдет вдвое быстрее, чем при использовании только одного способа. Разумеется, передачу данных с Android на iPhone по новому методу никто не обещает, так что MultiTransportD2dTransport станет еще одной причиной оставаться в Android-лагере.



Было бы здорово получить возможность передавать таким образом данные, скажем, со смартфона на компьютер. Поскольку Android является открытой ОС, не исключено, что такая функциональность тоже появится.