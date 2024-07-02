С этим нововведением WhatsApp вы забудете про селфи. Можно сразу и в Telegram использовать!

Олег

WA


Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять в мессенджер генератор аватаров. Об этом пишет WABetaInfo.

Согласно источнику, нововведение обнаружено в свежей бета-версии WhatsApp 2.24.14.13 для Android. В более ранних сборках энтузиасты уже находили признаки того, что мессенджер обзаведется генеративной нейросетью Liama. Теперь же фича начала тестироваться.

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С помощью встроенного ИИ пользователь WhatsApp сможет создавать себе новые аватарки без необходимости каждый раз выбирать хороший ракурс и фон для красивых селфи. Достаточно будет один раз «скормить» нейросети вашу фотографию, она распознает внешность и в дальнейшем будет генерировать самые разные картинки с вами по текстовым запросам или рандомно.

Получившимися изображениями можно будет разнообразить свои аватарки, причем не только в WhatsApp, но и по желанию в других мессенджерах или соцсетях. Опция тестируется и начнет внедряться в ближайшие месяцы. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

wetwet
+884
wetwet
гениальный заголовок!
18 минут назад
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