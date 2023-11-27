С «Google Диска» начали пропадать файлы. Никто не знает, в чем причина

Фото: 9to5Google



Пользователи Google Drive сообщают о проблемах с сервисом. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, в соцсетях и на форуме Reddit увеличивается количество жалоб на сохранность данных в «Google Диске». Пользователи пишут, что не могут найти в своем облачном хранилище некоторые файлы — они пропадают выборочно, и пока неясно, по какому принципу.







У некоторых ситуация более серьезная: в определенный момент они вовсе не обнаружили у себя в аккаунте данных за последние несколько месяцев. В основном пострадавшие пишут, что у них исчезли файлы, загруженные с мая 2023 года, причем откатились даже изменения в файлах и папках. В редких случаях сообщается о выборочном исчезновении содержимого файлов, внесенного в них в определенный период.



Служба поддержки Google еще не прояснила ситуацию. Единственный совет, который она дает — временно не вносить изменения в корневую папку аккаунта. Связаны ли описанные проблемы с У некоторых ситуация более серьезная: в определенный момент они вовсе не обнаружили у себя в аккаунте данных за последние несколько месяцев. В основном пострадавшие пишут, что у них исчезли файлы, загруженные с мая 2023 года, причем откатились даже изменения в файлах и папках. В редких случаях сообщается о выборочном исчезновении содержимого файлов, внесенного в них в определенный период.Служба поддержки Google еще не прояснила ситуацию. Единственный совет, который она дает — временно не вносить изменения в корневую папку аккаунта. Связаны ли описанные проблемы с предстоящей чисткой неактивных учетных записей , пока неизвестно.