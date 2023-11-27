С «Google Диска» начали пропадать файлы. Никто не знает, в чем причина

Олег

Drive

Фото: 9to5Google

Пользователи Google Drive сообщают о проблемах с сервисом. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, в соцсетях и на форуме Reddit увеличивается количество жалоб на сохранность данных в «Google Диске». Пользователи пишут, что не могут найти в своем облачном хранилище некоторые файлы — они пропадают выборочно, и пока неясно, по какому принципу.

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У некоторых ситуация более серьезная: в определенный момент они вовсе не обнаружили у себя в аккаунте данных за последние несколько месяцев. В основном пострадавшие пишут, что у них исчезли файлы, загруженные с мая 2023 года, причем откатились даже изменения в файлах и папках. В редких случаях сообщается о выборочном исчезновении содержимого файлов, внесенного в них в определенный период.

Служба поддержки Google еще не прояснила ситуацию. Единственный совет, который она дает — временно не вносить изменения в корневую папку аккаунта. Связаны ли описанные проблемы с предстоящей чисткой неактивных учетных записей, пока неизвестно. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Dmitriy
+801
Dmitriy
А там где-то прописаны гарантии их хранения? Прописана финансовая ответственность? Ну вот пусть и думают, где хранить.
2 часа назад в 20:18
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Misha Gynin
–69
Misha Gynin Dmitriy
В бесплатном варианте нет, а вот в платных есть соглашения, которые конечно мало кто читает 😉
3 минуты назад
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