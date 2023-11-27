С «Google Диска» начали пропадать файлы. Никто не знает, в чем причина

Фото: 9to5Google
Пользователи Google Drive сообщают о проблемах с сервисом. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, в соцсетях и на форуме Reddit увеличивается количество жалоб на сохранность данных в «Google Диске». Пользователи пишут, что не могут найти в своем облачном хранилище некоторые файлы — они пропадают выборочно, и пока неясно, по какому принципу.
Пользователи Google Drive сообщают о проблемах с сервисом. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, в соцсетях и на форуме Reddit увеличивается количество жалоб на сохранность данных в «Google Диске». Пользователи пишут, что не могут найти в своем облачном хранилище некоторые файлы — они пропадают выборочно, и пока неясно, по какому принципу.
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У некоторых ситуация более серьезная: в определенный момент они вовсе не обнаружили у себя в аккаунте данных за последние несколько месяцев. В основном пострадавшие пишут, что у них исчезли файлы, загруженные с мая 2023 года, причем откатились даже изменения в файлах и папках. В редких случаях сообщается о выборочном исчезновении содержимого файлов, внесенного в них в определенный период.
Служба поддержки Google еще не прояснила ситуацию. Единственный совет, который она дает — временно не вносить изменения в корневую папку аккаунта. Связаны ли описанные проблемы с предстоящей чисткой неактивных учетных записей, пока неизвестно.
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