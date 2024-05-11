С какими моделями iPad работает Apple Pencil Pro

Несколько дней назад Apple представила свой четвертый по счету умный карандаш — Apple Pencil Pro. Поскольку теперь все четыре модели Pencil официально продаются, разобраться, какой же именно купить для своего планшета, может быть проблематично.
Ранее мы публиковали сравнительную табличку с функциональностью всех Apple Pencil. Но что, если вам очень хочется попробовать именно самый новый Apple Pencil Pro? Вот с какими айпадами он совместим и работает полнофункционально:
- iPad Air 11 дюймов (2024 г.)
- iPad Air 13 дюймов (2024 г.)
- iPad Pro 11 дюймов (2024 г.)
- iPad Pro 13 дюймов (2024 г.).
К сожалению, это весь список на май 2024 года. Никакие другие iPad не подружатся с Apple Pencil Pro — ни iPad Pro 2022, ни iPad mini 6, ни базовый iPad 10. Скорее всего, причина в новом боковом магнитном креплении, которое внедрено только в iPad 2024 года, так что покупать самый свежий карандаш придется только вместе с новейшим планшетом от Apple.