С 27 апреля 2021 года платежная система «Мир» лишит своих пользователей возможности пополнять зарубежные электронные кошельки. Попытки таких переводов с карт «Мир» будут отклоняться, чтобы пресечь сомнительные операции.
«Национальная система платежных карт» разослала технологические бюллетени в те банки, которые выпускают и обслуживают карты «Мир». В документе указано, что ограничение пополнения иностранных кошельков — мера, которая позволит избежать «использование национального платежного инструмента в операциях с высоким риском». «ВТБ» и «Газпромбанк» подтвердили получение бюллетеня и сообщили, что готовы к его исполнению. По словам представителя «Промсвязьбанка», так как «НСПК» будет на своём уровне отклонять нежелательные операции, самим банкам не требуется проводить никаких существенных работ.
Глава «Национального платежного совета» Алма Обаева считает, что новый запрет может быть введен для борьбы с онлайн-казино, непорядочными букмекерами и «другими игроками серого рынка». Она считает это продолжением истории с сервисами QIWI и Юmoney, которым Центробанк запретил проводить любые транзакции с иностранными интернет-магазинами — в результате, пользователи лишились возможности совершать платежи электронными кошельками на таких ресурсах, как AliExpress и GearBest. В большинстве случаев пропала возможность платить и со счета мобильного телефона, так как эту услугу тоже предоставляла ЮMoney. «Киви Банк» даже был оштрафован на 11 млн рублей. Ранее Центробанк заявлял, что будет последовательно принимать меры по отношению к кредитным организациям, участвующим в проведении «непрозрачных трансграничных операций».
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