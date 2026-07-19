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С любовью из Кореи: мониторы LG втихую загружают странный софт и требуют денег у владельца

Олег

Фото: Unsplash 

Зарубежные исследователи безопасности обнаружили скрытую «фичу» мониторов LG, которая вряд ли понравится любому пользователю. О ней написали в Internationalcyberdigest. 

Согласно источнику, энтузиасты обнаружили, что при подключении мониторов LG (включая линейки UltraGear и UltraFine) к компьютерам на Windows происходит скрытая установка стороннего софта. Процесс запускается автоматически через Центр обновления Windows сразу после коннекта кабеля. Пользователь не видит никаких запросов,  соглашений или предупреждений, а о факте установки узнает лишь по всплывающей рекламе 30-дневной пробной версии антивируса McAfee. Далее софт просит купить его. 

Любопытно, что «тихий» софт от LG запрашивает в Microsoft Store полный доступ ко всем системным ресурсам ПК и к интернету. Хотя в ходе тестов программа занималась лишь демонстрацией рекламы, в теории такие права позволяют передавать личные данные пользователя на внешние серверы без его ведома. 

Всё это касается не только новинок, но и моделей трехлетней давности, то есть скрытый механизм внедрялся производителем уже давно. LG пока ничего не комментировала.
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Источник:
Internationalcyberdigest
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Комментарии (1)

+733
den3221
3 монитора ultra gear не древние винда 11, никогда ничего подобного не было.
19 июля 2026 в 20:39
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