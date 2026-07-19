С любовью из Кореи: мониторы LG втихую загружают странный софт и требуют денег у владельца

Зарубежные исследователи безопасности обнаружили скрытую «фичу» мониторов LG, которая вряд ли понравится любому пользователю. О ней написали в Internationalcyberdigest.Согласно источнику, энтузиасты обнаружили, что при подключении мониторов LG (включая линейки UltraGear и UltraFine) к компьютерам на Windows происходит скрытая установка стороннего софта. Процесс запускается автоматически через Центр обновления Windows сразу после коннекта кабеля. Пользователь не видит никаких запросов, соглашений или предупреждений, а о факте установки узнает лишь по всплывающей рекламе 30-дневной пробной версии антивируса McAfee. Далее софт просит купить его.Любопытно, что «тихий» софт от LG запрашивает в Microsoft Store полный доступ ко всем системным ресурсам ПК и к интернету. Хотя в ходе тестов программа занималась лишь демонстрацией рекламы, в теории такие права позволяют передавать личные данные пользователя на внешние серверы без его ведома.Всё это касается не только новинок, но и моделей трехлетней давности, то есть скрытый механизм внедрялся производителем уже давно. LG пока ничего не комментировала.