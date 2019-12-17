Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») предупредил абонентов архивных безлимитных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года. Издание «Коммерсантъ» сообщает, что плата вырастет с 24,74 р. до 29 р. или с 20,33 р. до 24 р. в день. Таким образом, повышение составит 17-18%. Оператор поясняет, что на тарифах без абонентской платы изменится стоимость местных исходящих вызовов на номера «Билайна» и других операторов.





«Вымпелком» вынужден пересмотреть условия ряда архивных тарифных планов в соответствии с рыночной ситуацией, на изменение которой повлияли затраты на «закон Яровой» и планируемые расходы на реализацию закона о «суверенном рунете», — сообщил представитель компании.



Согласно прогнозу Content Review, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%. Сообщается, что по итогам 2019 года средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 6% — с 255 р. до 270 р.



МТС, «МегаФон» и Tele2 пока воздержались от комментариев. Напомним, «МегаФон» 21 ноября предупредил об изменении ряда тарифов, которые вступили в силу с 1 декабря. 13 декабря оператор Tele2 предупредил об изменении стоимости услуг в международном роуминге с 25 декабря. МТС 3 декабря сообщила абонентам о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.





Представитель Ростелекома сообщил, что компания «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям». По его словам, все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях. Согласно прогнозу Content Review, рост цен на услуги мобильной связи в РФ в 2020 году может составить 17–18%. Сообщается, что по итогам 2019 года средний минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 6% — с 255 р. до 270 р.МТС, «МегаФон» и Tele2 пока воздержались от комментариев. Напомним, «МегаФон» 21 ноября предупредил об изменении ряда тарифов, которые вступили в силу с 1 декабря. 13 декабря оператор Tele2 предупредил об изменении стоимости услуг в международном роуминге с 25 декабря. МТС 3 декабря сообщила абонентам о закрытии ряда «устаревших» услуг на безлимитном тарифе.Представитель Ростелекома сообщил, что компания «плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям». По его словам, все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях.





