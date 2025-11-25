Top.Mail.Ru

С нового года в России резко подорожают компьютеры, и вот почему

Олег
Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

В начале 2026 года розничная стоимость компьютерной техники может вырасти на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров и поставщиков.

Согласно источнику, основная причина — на мировом рынке выросла закупочная цена на устройства, содержащие оперативную память. С начала текущего года чипы ОЗУ подорожали на 170%; например, Samsung подняла цену на свою «оперативку» на 60% только в сентябре. Модули DDR5, стоившие $125 в начале осени, сейчас доходят до $250. Само собой, готовая электроника тоже растет в цене. Чуть ранее о подорожании своих устройств предупреждала и Xiaomi.

В России цены тоже поднимутся примерно на 10% с нового года, поскольку партии закупленных по новым высоким прайсам компьютеров уже едут в нашу страну. В качестве одной из причин подорожания чипов называют «пузырь ИИ», для которого требуются большие ресурсы.  
Источник:
Известия
Комментарии

+468
Alex82
Когда мы уже услышим, что хоть что-то плять резко подешевеет?!🙏🤦🏻‍♂️😢
час назад в 09:48
#
+2
opossum Alex82
В России? Никогда.
18 минут назад
#
tellurian
+2732
tellurian
В США некоторая память выросла в 5 раз. С 200 до 1000 долларов.
час назад в 09:49
#
+2
opossum
А про видюхи чё не пишете? Цены на видеокарты скоро подскочат по всему миру. AMD предупредила партнёров, что с начала года поднимет стоимость GPU примерно на 10% из-за дефицита чипов и высокого спроса со стороны ИИ-рынка. Эксперты считают, что Nvidia тоже подтянет цены.
14 минут назад
#