С нового года в России резко подорожают компьютеры, и вот почему

Фото: UnsplashСогласно источнику, основная причина — на мировом рынке выросла закупочная цена на устройства, содержащие оперативную память. С начала текущего года чипы ОЗУ подорожали на 170%; например, Samsung подняла цену на свою «оперативку» на 60% только в сентябре. Модули DDR5, стоившие $125 в начале осени, сейчас доходят до $250. Само собой, готовая электроника тоже растет в цене. Чуть ранее о подорожании своих устройств предупреждала и Xiaomi.
В начале 2026 года розничная стоимость компьютерной техники может вырасти на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров и поставщиков.
В начале 2026 года розничная стоимость компьютерной техники может вырасти на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ритейлеров и поставщиков.
В России цены тоже поднимутся примерно на 10% с нового года, поскольку партии закупленных по новым высоким прайсам компьютеров уже едут в нашу страну. В качестве одной из причин подорожания чипов называют «пузырь ИИ», для которого требуются большие ресурсы.