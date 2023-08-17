С новой опцией WhatsApp вам больше никогда не будет стыдно за ваши фото и видео

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил новую опцию для отправки медиафайлов. О ней пишет 9to5Google.

Речь идет о сжатии фото перед отправкой. Обычно мессенджеры делают это, чтобы ускорить выгрузку файла и сократить нагрузку на свои сервера. До сих пор WhatsApp по умолчанию сжимал все фотографии, из-за чего снимок нередко утрачивал детали и становился «техническим». Но теперь у пользователей появился выбор.

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Согласно источнику, в WhatsApp появилась новая кнопка HD. Её можно увидеть после входа в чат и выбора фотографии для отправки из галереи. Нажав на HD, вы можете отправить снимок в почти неизменном качестве. Позже аналогичная функциональность станет доступна и для видео.

WhatsApp

О новой функции HD стоит знать пару нюансов. Во-первых, скорость отправки и расход трафика на нее увеличится. Во-вторых, снимок всё-таки немного сжимается, но при этом сохраняет оригинальное разрешение, так что факт сжатия практически не заметен.

Новая кнопка тестируется с июня, а сейчас о её внедрении официально объявил Марк Цукерберг. Обычно новые функции развертываются постепенно, так что вы найдете кнопку HD в своем приложении для iOS и Android в течение нескольких недель. 

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Источник:
9to5Google
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