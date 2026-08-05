С октября банкоматы в РФ будут работать по-новому. Что изменится?
С 1 октября 2026 года в России начнёт действовать новый сервис Системы быстрых платежей (СБП), который позволит вносить наличные в банкомате одного банка на свой счёт в другом. Это нововведение призвано сделать управление личными финансами более гибким, особенно для тех, у кого нет отделения банка поблизости. Однако инициатива не является обязательной: кредитные организации будут подключать эту опцию исключительно на добровольной основе.
Согласно разъяснениям Центробанка, новый сервис будет работать с ограничениями для обеспечения безопасности:
— Сумма одной операции: не более 25 000 рублей
— Суточный лимит: не более 50 000 рублей
— Месячный лимит: не более 200 000 рублей
Пополнить таким способом можно будет только свой собственный счёт — перевести деньги другому человеку не получится. Важно, что данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому на неё не распространяются стандартные бесплатные лимиты в 30 млн рублей в месяц.
Банки, которые решат внедрить новую услугу, вправе устанавливать комиссию за её использование. Размер будет определяться внутренними тарифами каждого банка и прописываться в договоре с клиентом. Технически сервис будет работать через СБП, а его активация останется на усмотрение конкретной кредитной организации.
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