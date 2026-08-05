Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

С октября банкоматы в РФ будут работать по-новому. Что изменится?

Александр


С 1 октября 2026 года в России начнёт действовать новый сервис Системы быстрых платежей (СБП), который позволит вносить наличные в банкомате одного банка на свой счёт в другом. Это нововведение призвано сделать управление личными финансами более гибким, особенно для тех, у кого нет отделения банка поблизости. Однако инициатива не является обязательной: кредитные организации будут подключать эту опцию исключительно на добровольной основе.


Согласно разъяснениям Центробанка, новый сервис будет работать с ограничениями для обеспечения безопасности:

 — Сумма одной операции: не более 25 000 рублей
 — Суточный лимит: не более 50 000 рублей
 — Месячный лимит: не более 200 000 рублей

Пополнить таким способом можно будет только свой собственный счёт — перевести деньги другому человеку не получится. Важно, что данная операция не считается переводом между своими счетами, поэтому на неё не распространяются стандартные бесплатные лимиты в 30 млн рублей в месяц.

Банки, которые решат внедрить новую услугу, вправе устанавливать комиссию за её использование. Размер будет определяться внутренними тарифами каждого банка и прописываться в договоре с клиентом. Технически сервис будет работать через СБП, а его активация останется на усмотрение конкретной кредитной организации.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новая функция «Госуслуг» — автоматическое получение денег от властей на карту МИР
Как вообще можно пользоваться приложением «Т-банка»? Это просто убийца нервов
Пять главных вызовов для владельцев iPhone в России: как изменился пользовательский опыт к 2026 году

Рекомендации

Рекомендации

11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple
Названы 83 устройства Samsung, которые получат One UI 9
Насколько хорошо вы помните цвета мультяшных героев? Проверьте в браузерной игре Toon Tone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также