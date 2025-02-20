С помощью новой нейросети Microsoft любой сможет создавать игры

Компания Microsoft и её игровое подразделение Xbox представили нейросеть Muse. Она помогает в создании новых игр и может осовременивать старые.
Сотрудники Xbox планируют использовать Muse при разработке игр. Эта нейросеть также будет использоваться для адаптации древних тайтлов под современное «железо». В настоящее время её возможности сильно ограничены, поэтому пока рано говорить о её выпуске для сторонних разработчиков. Качество создаваемых ею игр, мягко говоря, не особо высокое — всего 300×180 пикселей, а при увеличении разрешения количество кадров в секунду падает до некомфортных значений. Первоочередная задача создателей Muse заключается в том, чтобы улучшить качество генерируемой картинки.