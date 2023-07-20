С портала «Госуслуги» убирают сотни услуг

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Минцифры РФ выводит из эксплуатации несколько тысяч интерактивных форм госуслуг. Об этом пишет ТАСС.Согласно источнику, формы, которые будут удалять с портала «Госуслуг», являются устаревшими и непопулярными. Отключать их будут в связи с «финансово-экономической нецелесообразностью». Всего с портала будет удалено чуть больше 15 тысяч интерактивных форм сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на приём.Среди прочего, речь идет об устугах ФССП, МВД, МЧС, ФТС, Росгвардии, Соцфонда России, Минобороны и так далее. В перечне присутствуют как «федеральные», так и «муниципальные» и «региональные» услуги.Конкретных примеров удаляемых форм источник не называет. Приводится лишь уточнение Минцифры: «Работа по выводу из эксплуатации этих форм ведется еще с 2022 года. Практически по всем перечисленным услугам уже действуют обновленные формы. … Заявления по ним сейчас либо отсутствуют, либо их количество незначительно».Нововведение вступает в силу 21 июля, то есть с завтрашнего дня.