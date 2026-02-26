Top.Mail.Ru

С российских маркетплейсов массово бегут продавцы. Возвращаемся на рынок?

В России начало резко снижаться количество продавцов на маркетплейсах. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, с февраля по декабрь 2025 года количество активных селлеров на российском рынке онлайн-торговли сократилось почти на 7%. При этом новые предприниматели тоже не спешат заходить: их число упало почти на 18% за тот же период. 

Эксперты, опрошенные изданием, говорят, что массовый исход продавцов связан с увеличивающимися издержками. Маркетплейсы берут с них 25-40% от выручки, а с учетом логистики, хранения и рекламы эти цифры увеличиваются до 50-70%. За три года логистика подорожала на 33–89%, а комиссии увеличились на 58–63%. 

Немного спасают ситуацию зарубежные селлеры, которые постепенно приходят торговать на российские маркетплейсы без посредников. У них меньше комиссия, а еще они экономят на таможенных сборах, пользуясь серыми схемами. Но с другой стороны, товары из-за рубежа обычно имеют недостатки в виде долгой доставки, госпошлин и понижения ранжирования в каталоге. 
