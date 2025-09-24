С российскими SIM-картами происходит что-то странное и возмутительное. Вы тоже заметили?

Интернет очень изменился за последние 5-7 лет. То, что раньше не вызывало никаких опасений или сомнений, сегодня требует многократной идентификации. По какому-то негласному правилу компании и организации — как частные, так и государственные — выбрали в качестве единой системы аутентификации номер телефона.
В чем проблемаSIM-карта сегодня стала чем-то вроде паспорта — при любом чихе подавай СМС-код, а некоторые компании еще и звонят сами, чтобы душевно пообщаться вживую. Профили в соцсетях, доступ к личным кабинетам банков, аккаунты в мессенджерах, даже доступ к учетным записям Apple и Google — всё без исключения сегодня привязано к сим-карте. И сколько же проблем приносит потерянная или испорченная симка!
Но бывает иначе: вы ничего не теряли и не портили, а доступы резко пропали. Как такое может быть? Сегодня использование симки зачастую сводится лишь к получению СМС-кодов и мобильному интернету, а некоторые не пользуются даже им. И забывают об одном важном правиле любого сотового оператора:
Если за 90 / 180 дней не совершается платных действий, договор с клиентом разрывается в одностороннем порядке
Часто бывает так, что спустя 90 дней оператор начинает ежедневно опустошать ваш положительный баланс, а потом уже забирает номер. Если вы опомнились раньше, то уже снятые деньги никто не вернет. Чтобы такого не случилось, клиент обязан тратить деньги с SIM — оплатить тариф, сделать платный звонок или отправить платную СМС. Вы знали об этом? В любом случае, теперь знаете.
Подчеркиваю: речь идет НЕ об активности SIM-карты, а о платных действиях. Если симка вставлена в телефон, подключена к сети и получает входящие вызовы и СМС — для оператора это ничего не значит. Чтобы подтвердить активность, нужно тратить деньги. Это как если бы за отсутствие покупок в супермаркетах страны у вас забирали бы паспорт этой страны. Здорово, правда?
Что делают операторы
На практике это правило означает, что ваша сим-карта просто перестает работать и ловить сеть, а номер оператор забирает себе для дальнейшей перепродажи. И вместе с номером — ваши аккаунты, доступы и личные данные.
Обычно выкупить его обратно после изъятия либо очень сложно, либо вообще нельзя: номера с истекших SIM автоматически перераспределяются между филиалами и базами данных, то есть заранее невозможно узнать, где он теперь продается, чтобы выцепить его. На просьбу помочь вернуть номер служба поддержки обычно лишь разводит руками.
Мой коллега Фархад Усманов попал именно в такую ситуацию:
«Из личного опыта — уезжал на полгода в далёком 2015, а по возвращению обнаружил, что все мои номера местный оператор Мегафон решил отжать. Часть из них он успешно перепродал, включая основной номер, на котором был положительный баланс. Причём к нему были привязаны мои аккаунты в соцсетях, почта и Apple ID. В результате мне пришлось созваниваться с новым владельцем, объяснять ситуацию и выпрашивать хотя бы коды для смены паролей к моим аккаунтам».
Обратная сторона вопросаВыше описаны только проблемы прежнего владельца номера. Однако есть и другая потерпевшая сторона — покупатель, по сути, б/ушного номера.
Да-да, многие номера из тех, которые вам абсолютно официально продадут в салоне связи оператора, на самом деле раньше уже кому-то принадлежали, а может быть и неоднократно. Попасть на «чистый» номер почти невозможно, это рандом. А вместе с номером вы рискуете получить «головняк» вселенского масштаба.
Вот как это было у меня самого.
Примерно в 2016 году я купил сим-карту в официальном салоне Мегафона в Краснодарском крае. Купил с оформлением на свой паспорт, безо всяких подвохов. Тариф был классный: полный безлимит на интернет за 8 рублей в сутки, с посуточной же оплатой. На съемном жилье не было Wi-Fi и эта симка должна была обеспечить меня доступом в сеть.
Однако стоило мне поставить ее в телефон, как тут же посыпались звонки. С десятков разных номеров мне звонили коллекторы, представители банков и микрозаймовых организаций. Все они начинали диалог с одного и того же вопроса: это Зульфия Ш.?
Судя по всему, неизвестная мне Зульфия была та еще проказница — питала большую слабость к кредитам, кредитным картам, микрозаймам и товарам в рассрочку. Но, похоже, не склонна была их вовремя выплачивать. Сим-карту огненной Зульфии оператор (очевидно, Мегафон) обнулил, номер забрал себе и потом продал счастливому мне. В свою очередь, коллекторы всего юга России были в восторге, что номер наконец появился в сети.
Звонков поступало такое невероятное количество, что пользоваться номером было просто невыносимо. Мой очевидно мужской голос звонящих явно не смущал: в таких отделах обычно работают прожженые и целеустремленные люди. Доказывать, что я не Зульфия, и не укрываю у себя дома Зульфию было бесполезно — меня уговаривали, доставали, мне надоедали и угрожали. Звонки останавливались только ночью.
Купить другую симку я не мог, поскольку мой тариф очень быстро убрали с витрины и безлимит пропал вовсе. Чтобы как-то выйти из положения, я сначала сменил свой iPad на модель со слотом под SIM и загнал симку туда — как известно, айпады не принимают звонки и СМС. Позже я отдал номер родителям и они несколько лет использовали симку в роутере. Судя по всему, за это время большинство коллекторских баз отвалились, и сейчас я пользуюсь номером более-менее штатно, за исключением редких СМС о «моих» долгах от какой-то несчастной конторы в Ставропольском крае.
Наш главред Георгий Лямин столкнулся с похожим случаем:
«Если мне не изменяет память, в 2023 году приобрел себе дополнительную симку для оплаты покупок и подписок в App Store. Оказалось, что она относительно недавно принадлежало другому человеку. Добавил ее в Telegram и сразу начал получать сообщения на не знакомом языке. Повезло, что учетная запись предыдущего владельца успела удалиться и его чаты не подтянулись. Какое-то время я получал звонки от контактов бывшего владельца, но узнавал о них только из СМС-сообщений, поскольку симка включается только для пополнения счета Apple ID».
Совет операторамВ этой адской цепочке страдают все, кроме самого оператора, который с удовольствием перепродает симку с номером сколько угодно раз. Разумеется, для него это идеальный сценарий: если с сим-карты пару месяцев не происходит платных действий, значит клиент стал невыгодным и попусту занимает слот связи. Номер изымается и продается потенциально перспективному клиенту, который проявил активность и пришел за номером сам — то есть, шансы на получение регулярной прибыли с того же самого номера кратно увеличиваются.
Фото: Unsplash
Однако с точки зрения клиента это какая-то кромешная дичь и издевательство. Номер телефона сегодня — это фактически вся онлайн-жизнь человека, все его деньги, социальные связи, государственные услуги и так далее.
Почему российским операторам в современном мире разрешено в одностороннем порядке забирать у человека номер телефона и продавать его другому человеку?
Я не понимаю, как законодательство до сих пор позволяет поставщикам связи поступать подобным образом — забрать номер в 2025 году это почти равно изъятию паспорта. Какие вижу варианты решения проблемы?
- Увеличить срок «отдыха» изъятого номера до 1 года, а также сохранить за прежним владельцем вернуть себе доступ к номеру в течение этого периода. Хотя бы за плату.
- Считать номер активным при наличии с него любой активности, а не только платных действий.
- Законом запретить операторам изымать номер у гражданина в одностороннем порядке — то есть, без его явного согласия.
Я уверен: операторам необходимо пересмотреть свою политику в отношении изъятия неактивных номеров. Если они этого не сделают, то вмешаться должно государство. Коллеги согласны:
«Я считаю, что операторам связи нужно законодательно запретить отбирать номера. Технически они в них не нуждаются, поскольку свободных номерных пулов у них миллиарды. А вот изъятие номера может обернуться катастрофой для гражданина любой страны: от потери доступа к банкам, счетам, аккаунтам до оформления кредитов злоумышленниками. Очень надеюсь, что Правительство РФ, Министерство Связи и Цифрового Развития, Максут Игоревич Шадаев, в частности, а также главы и регуляторы соседних государств — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана — возьмут этот вопрос на рассмотрение», — Фархад Усманов.
Если у вас тоже случались неприятные ситуации из-за неожиданного изъятия номера оператором связи, поделитесь в комментариях.