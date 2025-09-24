С российскими SIM-картами происходит что-то странное и возмутительное. Вы тоже заметили?





Интернет очень изменился за последние 5-7 лет. То, что раньше не вызывало никаких опасений или сомнений, сегодня требует многократной идентификации. По какому-то негласному правилу компании и организации — как частные, так и государственные — выбрали в качестве единой системы аутентификации номер телефона.

В чем проблема

Если за 90 / 180 дней не совершается платных действий, договор с клиентом разрывается в одностороннем порядке



Часто бывает так, что спустя 90 дней оператор начинает ежедневно опустошать ваш положительный баланс, а потом уже забирает номер. Если вы опомнились раньше, то уже снятые деньги никто не вернет. Чтобы такого не случилось, клиент обязан тратить деньги с SIM — оплатить тариф, сделать платный звонок или отправить платную СМС. Вы знали об этом? В любом случае, теперь знаете.



Подчеркиваю: речь идет НЕ об активности SIM-карты, а о платных действиях. Если симка вставлена в телефон, подключена к сети и получает входящие вызовы и СМС — для оператора это ничего не значит. Чтобы подтвердить активность, нужно тратить деньги. Это как если бы за отсутствие покупок в супермаркетах страны у вас забирали бы паспорт этой страны. Здорово, правда?





Что делают операторы

«Из личного опыта — уезжал на полгода в далёком 2015, а по возвращению обнаружил, что все мои номера местный оператор Мегафон решил отжать. Часть из них он успешно перепродал, включая основной номер, на котором был положительный баланс. Причём к нему были привязаны мои аккаунты в соцсетях, почта и Apple ID. В результате мне пришлось созваниваться с новым владельцем, объяснять ситуацию и выпрашивать хотя бы коды для смены паролей к моим аккаунтам».

Обратная сторона вопроса

Звонков поступало такое невероятное количество, что пользоваться номером было просто невыносимо. Мой очевидно мужской голос звонящих явно не смущал: в таких отделах обычно работают прожженые и целеустремленные люди. Доказывать, что я не Зульфия, и не укрываю у себя дома Зульфию было бесполезно — меня уговаривали, доставали, мне надоедали и угрожали. Звонки останавливались только ночью.

«Если мне не изменяет память, в 2023 году приобрел себе дополнительную симку для оплаты покупок и подписок в App Store. Оказалось, что она относительно недавно принадлежало другому человеку. Добавил ее в Telegram и сразу начал получать сообщения на не знакомом языке. Повезло, что учетная запись предыдущего владельца успела удалиться и его чаты не подтянулись. Какое-то время я получал звонки от контактов бывшего владельца, но узнавал о них только из СМС-сообщений, поскольку симка включается только для пополнения счета Apple ID».

Совет операторам

Почему российским операторам в современном мире разрешено в одностороннем порядке забирать у человека номер телефона и продавать его другому человеку?

Увеличить срок «отдыха» изъятого номера до 1 года, а также сохранить за прежним владельцем вернуть себе доступ к номеру в течение этого периода. Хотя бы за плату. Считать номер активным при наличии с него любой активности, а не только платных действий. Законом запретить операторам изымать номер у гражданина в одностороннем порядке — то есть, без его явного согласия.

«Я считаю, что операторам связи нужно законодательно запретить отбирать номера. Технически они в них не нуждаются, поскольку свободных номерных пулов у них миллиарды. А вот изъятие номера может обернуться катастрофой для гражданина любой страны: от потери доступа к банкам, счетам, аккаунтам до оформления кредитов злоумышленниками. Очень надеюсь, что Правительство РФ, Министерство Связи и Цифрового Развития, Максут Игоревич Шадаев, в частности, а также главы и регуляторы соседних государств — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана — возьмут этот вопрос на рассмотрение», — Фархад Усманов.



Если у вас тоже случались неприятные ситуации из-за неожиданного изъятия номера оператором связи, поделитесь в комментариях.

Почему это неудобное, странное и плохое решение, я расскажу отдельно. А в этом тексте поделюсь всего одним побочным эффектом повальной привязки к СМС-кодам.SIM-карта сегодня стала чем-то вроде паспорта — при любом чихе подавай СМС-код, а некоторые компании еще и звонят сами, чтобы душевно пообщаться вживую. Профили в соцсетях, доступ к личным кабинетам банков, аккаунты в мессенджерах, даже доступ к учетным записям Apple и Google — всё без исключения сегодня привязано к сим-карте. И сколько же проблем приносит потерянная или испорченная симка!Но бывает иначе: вы ничего не теряли и не портили, а доступы резко пропали. Как такое может быть? Сегодня использование симки зачастую сводится лишь к получению СМС-кодов и мобильному интернету, а некоторые не пользуются даже им. И забывают об одном важном правиле любого сотового оператора:На практике это правило означает, что ваша сим-карта просто перестает работать и ловить сеть, а номер оператор забирает себе для дальнейшей перепродажи. И вместе с номером — ваши аккаунты, доступы и личные данные.Обычно выкупить его обратно после изъятия либо очень сложно, либо вообще нельзя: номера с истекших SIM автоматически перераспределяются между филиалами и базами данных, то есть заранее невозможно узнать, где он теперь продается, чтобы выцепить его. На просьбу помочь вернуть номер служба поддержки обычно лишь разводит руками.Мой коллега Фархад Усманов попал именно в такую ситуацию:Выше описаны только проблемы прежнего владельца номера. Однако есть и другая потерпевшая сторона — покупатель, по сути, б/ушного номера.Да-да, многие номера из тех, которые вам абсолютно официально продадут в салоне связи оператора, на самом деле раньше уже кому-то принадлежали, а может быть и неоднократно. Попасть на «чистый» номер почти невозможно, это рандом. А вместе с номером вы рискуете получить «головняк» вселенского масштаба.Вот как это было у меня самого.Примерно в 2016 году я купил сим-карту в официальном салоне Мегафона в Краснодарском крае. Купил с оформлением на свой паспорт, безо всяких подвохов. Тариф был классный: полный безлимит на интернет за 8 рублей в сутки, с посуточной же оплатой. На съемном жилье не было Wi-Fi и эта симка должна была обеспечить меня доступом в сеть.Однако стоило мне поставить ее в телефон, как тут же посыпались звонки. С десятков разных номеров мне звонили коллекторы, представители банков и микрозаймовых организаций. Все они начинали диалог с одного и того же вопроса: это Зульфия Ш.?Судя по всему, неизвестная мне Зульфия была та еще проказница — питала большую слабость к кредитам, кредитным картам, микрозаймам и товарам в рассрочку. Но, похоже, не склонна была их вовремя выплачивать. Сим-карту огненной Зульфии оператор (очевидно, Мегафон) обнулил, номер забрал себе и потом продал счастливому мне. В свою очередь, коллекторы всего юга России были в восторге, что номер наконец появился в сети.Купить другую симку я не мог, поскольку мой тариф очень быстро убрали с витрины и безлимит пропал вовсе. Чтобы как-то выйти из положения, я сначала сменил свой iPad на модель со слотом под SIM и загнал симку туда — как известно, айпады не принимают звонки и СМС. Позже я отдал номер родителям и они несколько лет использовали симку в роутере. Судя по всему, за это время большинство коллекторских баз отвалились, и сейчас я пользуюсь номером более-менее штатно, за исключением редких СМС о «моих» долгах от какой-то несчастной конторы в Ставропольском крае.Наш главред Георгий Лямин столкнулся с похожим случаем:В этой адской цепочке страдают все, кроме самого оператора, который с удовольствием перепродает симку с номером сколько угодно раз. Разумеется, для него это идеальный сценарий: если с сим-карты пару месяцев не происходит платных действий, значит клиент стал невыгодным и попусту занимает слот связи. Номер изымается и продается потенциально перспективному клиенту, который проявил активность и пришел за номером сам — то есть, шансы на получение регулярной прибыли с того же самого номера кратно увеличиваются.Однако с точки зрения клиента это какая-то кромешная дичь и издевательство. Номер телефона сегодня — это фактически вся онлайн-жизнь человека, все его деньги, социальные связи, государственные услуги и так далее.Я не понимаю, как законодательство до сих пор позволяет поставщикам связи поступать подобным образом — забрать номер в 2025 году это почти равно изъятию паспорта. Какие вижу варианты решения проблемы?Я уверен: операторам необходимо пересмотреть свою политику в отношении изъятия неактивных номеров. Если они этого не сделают, то вмешаться должно государство. Коллеги согласны: