С российскими SIM-картами происходит что-то странное и возмутительное. Вы тоже заметили?

Олег

SIM-карта

Интернет очень изменился за последние 5-7 лет. То, что раньше не вызывало никаких опасений или сомнений, сегодня требует многократной идентификации. По какому-то негласному правилу компании и организации — как частные, так и государственные — выбрали в качестве единой системы аутентификации номер телефона.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Почему это неудобное, странное и плохое решение, я расскажу отдельно. А в этом тексте поделюсь всего одним побочным эффектом повальной привязки к СМС-кодам.

Содержание:

В чем проблема

SIM-карта сегодня стала чем-то вроде паспорта — при любом чихе подавай СМС-код, а некоторые компании еще и звонят сами, чтобы душевно пообщаться вживую. Профили в соцсетях, доступ к личным кабинетам банков, аккаунты в мессенджерах, даже доступ к учетным записям Apple и Google — всё без исключения сегодня привязано к сим-карте. И сколько же проблем приносит потерянная или испорченная симка!

Но бывает иначе: вы ничего не теряли и не портили, а доступы резко пропали. Как такое может быть? Сегодня использование симки зачастую сводится лишь к получению СМС-кодов и мобильному интернету, а некоторые не пользуются даже им. И забывают об одном важном правиле любого сотового оператора:
Если за 90 / 180 дней не совершается платных действий, договор с клиентом разрывается в одностороннем порядке

Часто бывает так, что спустя 90 дней оператор начинает ежедневно опустошать ваш положительный баланс, а потом уже забирает номер. Если вы опомнились раньше, то уже снятые деньги никто не вернет. Чтобы такого не случилось, клиент обязан тратить деньги с SIM — оплатить тариф, сделать платный звонок или отправить платную СМС. Вы знали об этом? В любом случае, теперь знаете. 

Подчеркиваю: речь идет НЕ об активности SIM-карты, а о платных действиях. Если симка вставлена в телефон, подключена к сети и получает входящие вызовы и СМС — для оператора это ничего не значит. Чтобы подтвердить активность, нужно тратить деньги. Это как если бы за отсутствие покупок в супермаркетах страны у вас забирали бы паспорт этой страны. Здорово, правда?

Что делают операторы

Фото: Grok

На практике это правило означает, что ваша сим-карта просто перестает работать и ловить сеть, а номер оператор забирает себе для дальнейшей перепродажи. И вместе с номером — ваши аккаунты, доступы и личные данные.

Обычно выкупить его обратно после изъятия либо очень сложно, либо вообще нельзя: номера с истекших SIM автоматически перераспределяются между филиалами и базами данных, то есть заранее невозможно узнать, где он теперь продается, чтобы выцепить его. На просьбу помочь вернуть номер служба поддержки обычно лишь разводит руками.

Мой коллега Фархад Усманов попал именно в такую ситуацию: 
«Из личного опыта — уезжал на полгода в далёком 2015, а по возвращению обнаружил, что все мои номера местный оператор Мегафон решил отжать. Часть из них он успешно перепродал, включая основной номер, на котором был положительный баланс. Причём к нему были привязаны мои аккаунты в соцсетях, почта и Apple ID. В результате мне пришлось созваниваться с новым владельцем, объяснять ситуацию и выпрашивать хотя бы коды для смены паролей к моим аккаунтам». 

Обратная сторона вопроса

Выше описаны только проблемы прежнего владельца номера. Однако есть и другая потерпевшая сторона — покупатель, по сути, б/ушного номера.

Да-да, многие номера из тех, которые вам абсолютно официально продадут в салоне связи оператора, на самом деле раньше уже кому-то принадлежали, а может быть и неоднократно. Попасть на «чистый» номер почти невозможно, это рандом. А вместе с номером вы рискуете получить «головняк» вселенского масштаба.

SIM

Вот как это было у меня самого.

Примерно в 2016 году я купил сим-карту в официальном салоне Мегафона в Краснодарском крае. Купил с оформлением на свой паспорт, безо всяких подвохов. Тариф был классный: полный безлимит на интернет за 8 рублей в сутки, с посуточной же оплатой. На съемном жилье не было Wi-Fi и эта симка должна была обеспечить меня доступом в сеть.

Однако стоило мне поставить ее в телефон, как тут же посыпались звонки. С десятков разных номеров мне звонили коллекторы, представители банков и микрозаймовых организаций. Все они начинали диалог с одного и того же вопроса: это Зульфия Ш.? 

Судя по всему, неизвестная мне Зульфия была та еще проказница — питала большую слабость к кредитам, кредитным картам, микрозаймам и товарам в рассрочку. Но, похоже, не склонна была их вовремя выплачивать. Сим-карту огненной Зульфии оператор (очевидно, Мегафон) обнулил, номер забрал себе и потом продал счастливому мне. В свою очередь, коллекторы всего юга России были в восторге, что номер наконец появился в сети.

Звонков поступало такое невероятное количество, что пользоваться номером было просто невыносимо. Мой очевидно мужской голос звонящих явно не смущал: в таких отделах обычно работают прожженые и целеустремленные люди. Доказывать, что я не Зульфия, и не укрываю у себя дома Зульфию было бесполезно — меня уговаривали, доставали, мне надоедали и угрожали. Звонки останавливались только ночью.

Купить другую симку я не мог, поскольку мой тариф очень быстро убрали с витрины и безлимит пропал вовсе. Чтобы как-то выйти из положения, я сначала сменил свой iPad на модель со слотом под SIM и загнал симку туда — как известно, айпады не принимают звонки и СМС. Позже я отдал номер родителям и они несколько лет использовали симку в роутере. Судя по всему, за это время большинство коллекторских баз отвалились, и сейчас я пользуюсь номером более-менее штатно, за исключением редких СМС о «моих» долгах от какой-то несчастной конторы в Ставропольском крае.

Долги (не мои)

Наш главред Георгий Лямин столкнулся с похожим случаем: 

«Если мне не изменяет память, в 2023 году приобрел себе дополнительную симку для оплаты покупок и подписок в App Store. Оказалось, что она относительно недавно принадлежало другому человеку. Добавил ее в Telegram и сразу начал получать сообщения на не знакомом языке. Повезло, что учетная запись предыдущего владельца успела удалиться и его чаты не подтянулись. Какое-то время я получал звонки от контактов бывшего владельца, но узнавал о них только из СМС-сообщений, поскольку симка включается только для пополнения счета Apple ID». 

Совет операторам

В этой адской цепочке страдают все, кроме самого оператора, который с удовольствием перепродает симку с номером сколько угодно раз. Разумеется, для него это идеальный сценарий: если с сим-карты пару месяцев не происходит платных действий, значит клиент стал невыгодным и попусту занимает слот связи. Номер изымается и продается потенциально перспективному клиенту, который проявил активность и пришел за номером сам — то есть, шансы на получение регулярной прибыли с того же самого номера кратно увеличиваются.

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Однако с точки зрения клиента это какая-то кромешная дичь и издевательство. Номер телефона сегодня — это фактически вся онлайн-жизнь человека, все его деньги, социальные связи, государственные услуги и так далее.

Почему российским операторам в современном мире разрешено в одностороннем порядке забирать у человека номер телефона и продавать его другому человеку?

Я не понимаю, как законодательство до сих пор позволяет поставщикам связи поступать подобным образом — забрать номер в 2025 году это почти равно изъятию паспорта. Какие вижу варианты решения проблемы?

  1. Увеличить срок «отдыха» изъятого номера до 1 года, а также сохранить за прежним владельцем вернуть себе доступ к номеру в течение этого периода. Хотя бы за плату.
  2. Считать номер активным при наличии с него любой активности, а не только платных действий. 
  3. Законом запретить операторам изымать номер у гражданина в одностороннем порядке — то есть, без его явного согласия.

Я уверен: операторам необходимо пересмотреть свою политику в отношении изъятия неактивных номеров. Если они этого не сделают, то вмешаться должно государство. Коллеги согласны: 

«Я считаю, что операторам связи нужно законодательно запретить отбирать номера. Технически они в них не нуждаются, поскольку свободных номерных пулов у них миллиарды. А вот изъятие номера может обернуться катастрофой для гражданина любой страны: от потери доступа к банкам, счетам, аккаунтам до оформления кредитов злоумышленниками. Очень надеюсь, что Правительство РФ, Министерство Связи и Цифрового Развития, Максут Игоревич Шадаев, в частности, а также главы и регуляторы соседних государств — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана — возьмут этот вопрос на рассмотрение», — Фархад Усманов.

Если у вас тоже случались неприятные ситуации из-за неожиданного изъятия номера оператором связи, поделитесь в комментариях.

9
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Я не буду пользоваться заменой Apple Pay от «Сбера» и «Т-банка» на своем iPhone, и вот почему
Условия работы eSIM в России серьезно изменили. Настолько, что пора возвращаться на пластик!
OZON и другие компании нашли максимально дурацкий способ привлечь ваше внимание. Даже смотреть стыдно!

Рекомендации

Рекомендации

Появилось объяснение, почему в России не работает множество сайтов
На маркетплейсах появится новая категория товаров. Раньше их запрещали продавать
Apple создала шедевральное устройство, но боится его выпускать. Таких девайсов у нее еще не было
ВК настиг масштабный сбой по всей стране: не работает вообще ничего (обновлено)

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+83
Gabriel
Телефонный номер, электронная почта это вчерашний день.
Нужен новый уровень идентификации что-то вроде идентификационного номера типа личного ID.
Он не должен быть привязан к телефону, почте или еще чему либо кроме ваших личных данных( паспортные данные, права, адрес прописки.
Другое дело это активное средство связи для верификации ваших действий.
2 часа назад в 17:47
#
Олег Воронин
+2395
Олег Воронин Gabriel
Полностью согласен, степень современной привязки к телефону явно нездоровая
2 часа назад в 18:06
#
+100
olegvl2
Однозначно поддерживаю автора!👍
час назад в 19:24
#
Anatoly076
+366
Anatoly076
Уважаемый автор, не в обиду Вам, эту статью можете добавить в рубрику «Как я плохо провёл лето, не разобравшись в вопросе…».
Ну начнем с того, что изучите п.3 ст.44 ФЗ Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи". В котором описаны обоснование, для обеих сторон.
Блокируют сим-карту а не номер. Вы же не бухтите когда банки (до начала всем известных событий) аннулировал срок действия банковской карты, при этом сам счет продолжает действовать.
Про движение денег, допустимо как трата так и пополнение — речь идет о двустороннем движении средств (таким образом сам лично придержал для сына-первоклассника чистый номер больше года). Кладете по 10 рублей (минимальная сумма в зависимости от оператора и все). Номеров действительно не хватает — но не из-за четырёх копеек как вы пишите с позиции «золотого клиента». Сейчас очень много закупаются для IoT вещей, видеонаблюдение особенно в AI 🤖 сельского хозяйства, когда стоит вышка посреди поля, на ней камера купольного вида и в сеть по закрытой LTE сети дает картинку. Трактора в которые ставятся шлейф-Кард на LTE и отстукивает тех параметры (для снижения холостых пробегов и плановых действий). Ну и последнее, если человек ушел из жизни, кто должен вам подтвердить о смене пользователя? Вот бабушка у меня умерла, а через 6 месяцев записанная бабушка появилась в сети. (Конечно под другим пользователем). Ну и в целом симка это ключ к идентификации ДЕЙСТВИЯ а не пользователя. Поэтому к нему такое же отношение. Ну угнали у вас номер, пишите в саппорт и за два дня все снесете — коль попали в ситуацию.

Единственное предложение которое помогло снизить «охоту на номера»:
1. Вынести номера симок для IOT вещей, СКУД, автоматизации и т.д. В отдельное направление , типа номера должны начинаться не с 8 или +7 а с букв AA911-911-**-**.
2. Аналогично другим службам, если человек умер, то данные должны через гос ресурс по СМЭВ получить сведения и закрыть номер.
3. С современными тенденциями через MAX или Госуслуги не ранее чем за 3 недели (для покрытия забугорных отпусков) кидать запрос на подтверждение ✅ личности пользователя при отсутствии активности по мнению оператора.
часов назад в 19:35
#
Hello!
+764
Hello!
Теле2 сейчас дает «Вечный номер», при новом подключении или переходе. Пользуйтесь)))
34 минуты назад
#