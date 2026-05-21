Safari можно удалять. Браузер Comet для iPhone получил мощное обновление

Фархад


Стартап Perplexity выпустил крупный апдейт браузера Comet AI для iOS. Обновление добавляет сразу восемь полезных функций для iPhone и iPad — от быстрых действий с номерами телефонов до улучшенной работы вкладок и ИИ-инструментов.

Теперь в Comet можно одним нажатием позвонить по номеру с сайта, запустить FaceTime, отправить сообщение или сохранить контакт. На iPad также обновили боковую панель: анимации стали плавнее, а интерфейс лучше адаптируется под размер окна и режим многозадачности.

Одним из главных нововведений стал отдельный режим финансового анализа. Теперь ИИ-отчеты открываются как полноценные вкладки браузера. Заодно поиск научился запоминать свое положение — можно переключаться между вкладками и возвращаться к нужному месту без потери контекста.

Perplexity также улучшила работу с изображениями: картинки теперь можно перетаскивать прямо в ИИ-помощник. Дополнительно исправили проблемы с очисткой вкладок, обновили нижнюю панель управления на iPhone и сделали отображение сайтов более стабильным.

Обновление уже доступно для Comet AI на iPhone и iPad в App Store.
Источник:
9to5
Комментарии (3)

Adamaska
+157
Adamaska
Ох уж эти заголовки…
2 часа назад в 22:05
+237
Nikodimus73
Вот у себя его и удали, нахер!
24 минуты назад
+237
Nikodimus73
Ах да, вспомнил! Комет это что-то чистящее из 90-х)))
23 минуты назад
