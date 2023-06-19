Safari научился переписывать ссылки на ходу в iOS 17. Это какая-то магия!

Компания Apple наделила свой фирменный браузер Safari новой полезной функцией в грядущей iOS 17. Она была анонсирована на WWDC 2023, а теперь разработчики пояснили, как она работает.Начиная с iOS 17, iPadOS 17 и macOS 14 Sonoma, Safari научился автоматически переписывать ссылки на веб-страницы таким образом, чтобы «подтереть» все хвосты слежки за пользователем. Новая фича работает только в «частном режиме», и есть ощущение, что она должна была бы быть там изначально.Работает это следующим образом. Пользователь открывает «частный режим» в Safari и приступает к веб-серфингу. Сайты, которые он открывает, дополняют свои ссылки дополнительными тегами и идентификаторами и обмениваются ими — таким образом интернет следит за действиями пользователя, чтобы составить его рекламный профиль и предлагать ему релевантные объявления.При нажатии на такую ссылку с идентификаторами, Safari просто обрезает их, оставляя лишь сам адрес странички. Только после этого осуществляется переход на нее. Таким образом браузер прямо на ходу «переписывает» ссылки на веб-страницы, оставляя лишь чистые адреса и «сбрасывая хвосты» действий пользователя. Как результат — компании и сайты не могут отследить цепочку действий, чтобы использовать её в маркетинговых целях или перепродать эту информацию рекламодателям.Функция кажется настолько очевидно, что даже удивительно, что «частный режим» не обрезал ссылки столько лет.К слову, некоторые пользователи утверждают, что в настройках iOS 17 можно выбрать обрезку идентификаторов ссылок не только в «частном режиме», но и в обычном. Видимо, пока Apple тестирует оба варианта, и позже определится, какой оставить в релизе.