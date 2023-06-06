Safari теперь можно заблокировать в iOS 17



Компания Apple расширила функции приватности Safari в iOS 17. Об этом пишет MacRumors.



На вчерашней конференции WWDC 2023 Apple анонсировала долгожданную возможность — теперь в iOS 17 пользователь сможет защитить браузер Safari с помощью своей биометрии. Правда, это касается только «Частного режима», а не всего браузера. Но именно в этом режиме могут находиться самые чувствительные данные.



Судя по всему, защита «Частного режима» биометрией в iOS 17 включена по умолчанию и является обязательной; по крайней мере, никакой информации о возможности отключить защиту пока нет. Благодаря новой функции человек, который получил ваш разблокированный iPhone, не сможет просмотреть вкладки «Частного режима».



Помимо этого, «Частный режим» теперь блокирует трекеры отслеживания на веб-сайтах, а все расширения Safari там по умолчанию отключены — их потребуется включить вручную. Также в браузере появились «Профили»: с их помощью вы сможете разделять рабочие и личные пространства и входить в разные аккаунты в пределах одного браузера.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides