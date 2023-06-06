Safari теперь можно заблокировать в iOS 17

Олег

Safari


Компания Apple расширила функции приватности Safari в iOS 17. Об этом пишет MacRumors.

На вчерашней конференции WWDC 2023 Apple анонсировала долгожданную возможность — теперь в iOS 17 пользователь сможет защитить браузер Safari с помощью своей биометрии. Правда, это касается только «Частного режима», а не всего браузера. Но именно в этом режиме могут находиться самые чувствительные данные.

Судя по всему, защита «Частного режима» биометрией в iOS 17 включена по умолчанию и является обязательной; по крайней мере, никакой информации о возможности отключить защиту пока нет. Благодаря новой функции человек, который получил ваш разблокированный iPhone, не сможет просмотреть вкладки «Частного режима».

Помимо этого, «Частный режим» теперь блокирует трекеры отслеживания на веб-сайтах, а все расширения Safari там по умолчанию отключены — их потребуется включить вручную. Также в браузере появились «Профили»: с их помощью вы сможете разделять рабочие и личные пространства и входить в разные аккаунты в пределах одного браузера. 

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Источник:
MacRumors
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