Safari в iOS 18 и macOS Sequoia научился блокировать всплывающие окна и рекламу

Фархад
Safari

В пятых бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia разработчики обнаружили ранее не анонсированную функцию Safari под названием Distraction Control (контроль отвлекающих факторов).

Как следует из названия, функция Distraction Control предназначена для сокращения количества отвлекающих элементов в статьях и на веб-страницах. Это включает в себя окна входа, всплывающие окна с уведомлениями и файлах cookie, баннеры с подписками на рассылку, автоматически воспроизводимые видео и многое другое.

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Кроме того, Distraction Control можно использовать для скрытия статического контента на странице, включая рекламу. Однако эта функция не является полноценным блокировщиком рекламы, поскольку объявления скрываются для конкретной страницы на время, а после обновления снова отображаются. Фича не предназначена для элементов, которые регулярно меняются.

Чтобы включить Distraction Control в iOS 18 beta 5, перейдите в меню страниц и выберите опцию «Скрыть отвлекающие элементы». Вы можете задать область на экране, которую хотите скрыть. Возможно, к релизу Apple расширит её возможности.
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Источник:
MacRumors
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Вышли пятые бета-версии iOS 18 и macOS Sequoia

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Комментарии

+934
Paspartu
У меня главный косяк был — это когда музыка на паузу становилась при блокировке и разблокировке экрана.
А галерея осталась прежней.
Вчера в 22:18
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