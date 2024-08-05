Safari в iOS 18 и macOS Sequoia научился блокировать всплывающие окна и рекламу

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В пятых бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia разработчики обнаружили ранее не анонсированную функцию Safari под названием Distraction Control (контроль отвлекающих факторов).Как следует из названия, функция Distraction Control предназначена для сокращения количества отвлекающих элементов в статьях и на веб-страницах. Это включает в себя окна входа, всплывающие окна с уведомлениями и файлах cookie, баннеры с подписками на рассылку, автоматически воспроизводимые видео и многое другое.Кроме того, Distraction Control можно использовать для скрытия статического контента на странице, включая рекламу. Однако эта функция не является полноценным блокировщиком рекламы, поскольку объявления скрываются для конкретной страницы на время, а после обновления снова отображаются. Фича не предназначена для элементов, которые регулярно меняются.Чтобы включить Distraction Control в iOS 18 beta 5, перейдите в меню страниц и выберите опцию «Скрыть отвлекающие элементы». Вы можете задать область на экране, которую хотите скрыть. Возможно, к релизу Apple расширит её возможности.