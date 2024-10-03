Самая нежелательная особенность iOS 18 всё-таки проявилась



Пользователи iPhone сообщают о снижении автономности смартфонов после обновления до iOS 18. Об этом пишет Gizmochina.



Сразу после релиза новой iOS в середине сентября текущего года существенных проблем с автономностью не наблюдалось, как и жалоб на неё. Теперь же ситуация меняется: пользователи по всему миру пишут о серьезной проблеме с энергопотреблением iPhone. Скорее всего, она проявилась потому, что всё больше людей стали устанавливать iOS 18.







Согласно источнику, баг невозможно не замечать — айфон на iOS 18 порой расходует до 20-30% всего за час. Как следствие, о том, чтобы продержаться весь световой день на одной зарядке, не идет и речи, даже на относительно свежих аппаратах. Решения у этой проблемы пока нет; возможно, автономность вернется в норму после выхода Согласно источнику, баг невозможно не замечать — айфон на iOS 18 порой расходует до 20-30% всего за час. Как следствие, о том, чтобы продержаться весь световой день на одной зарядке, не идет и речи, даже на относительно свежих аппаратах. Решения у этой проблемы пока нет; возможно, автономность вернется в норму после выхода обещанной ранее iOS 18.0.1 с багфиксами.