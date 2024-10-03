Самая нежелательная особенность iOS 18 всё-таки проявилась

Олег

iOS 18


Пользователи iPhone сообщают о снижении автономности смартфонов после обновления до iOS 18. Об этом пишет Gizmochina.

Сразу после релиза новой iOS в середине сентября текущего года существенных проблем с автономностью не наблюдалось, как и жалоб на неё. Теперь же ситуация меняется: пользователи по всему миру пишут о серьезной проблеме с энергопотреблением iPhone. Скорее всего, она проявилась потому, что всё больше людей стали устанавливать iOS 18.

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Согласно источнику, баг невозможно не замечать — айфон на iOS 18 порой расходует до 20-30% всего за час. Как следствие, о том, чтобы продержаться весь световой день на одной зарядке, не идет и речи, даже на относительно свежих аппаратах. Решения у этой проблемы пока нет; возможно, автономность вернется в норму после выхода обещанной ранее iOS 18.0.1 с багфиксами. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

+938
Paspartu
Нет такого
час назад в 16:00
#
Anatoly076
+284
Anatoly076
Вернется после того как вновь задушат производительность аппаратов… с каждым обновлением снижая быстродействие на 0,01 мксек и через пару лет аппарат работает как тетрис! Зато либо жрет мало, либо работает быстро но мало.
46 минут назад
#
banditos
+146
banditos
А ещё у кого две физические снимки жрёт не мерено и перебивает или глушит нэт
Это на крайней бэтке
40 минут назад
#
YABLOKOFON
+302
YABLOKOFON
Ну значит айос 18 мимо 17шка по стабильнее будет конечно он стал жить меньше чем жил на 15шке но на день с хвостом все равно хватает да и батка уже не новая 85% как бы как раз 3й год прошёл и в след уже по идее менять надо АКБ (13й айфон если что) даже не плохо продержался у многих износ 80% или близко где то на второй год уже
7 минут назад
#

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