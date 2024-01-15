Самая острая проблема Bluetooth-наушников наконец решена

Фото: Sonicwave
На Kickstarter запущены TWS-наушники со съемными аккумуляторами. В комплекте поставляются запасные батареи.
Как известно, TWS-наушники очень редко бывают ремонтопригодными, а значит, они зачастую выбрасываются, когда встроенные аккумуляторы завершают свой жизненный цикл в 2-3 года. В некоторых моделях заменить батарею физически возможно, однако при этом портится внешний вид и пользоваться наушниками уже не хочется.
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Фото: Sonicwave
Компания Sonicwave решила эту проблему в своей новинке OWS Earphones. Главная фишка этой модели — съемные аккумуляторы, которые магнитятся к каждому наушнику. Но бренд не остановился на этом и обещает класть в комплект сразу четыре аккумулятора: пока вы слушаете музыку, запасные элементы заряжаются в кейсе, и их можно быстро заменить при необходимости. Благодаря этому заявленное время работы наушников составляет 168 часов.
Фото: Sonicwave
Фото: Sonicwave
Наушники не вставляются в ухо, а подвешиваются на ушную раковину. Тем, кто вложится в проект до старта, девайс обойдется в $99, а розничная цена составит $129. Вендор планирует начать отгружать наушники в марте.