Самая острая проблема Bluetooth-наушников наконец решена



Фото: Sonicwave





На Kickstarter запущены TWS-наушники со съемными аккумуляторами. В комплекте поставляются запасные батареи.



Как известно, TWS-наушники очень редко бывают ремонтопригодными, а значит, они зачастую выбрасываются, когда встроенные аккумуляторы завершают свой жизненный цикл в 2-3 года. В некоторых моделях заменить батарею физически возможно, однако при этом портится внешний вид и пользоваться наушниками уже не хочется.



