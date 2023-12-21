Самая ожидаемая модель iPhone снова не выйдет в 2024-м

Фото: MacRumors
Компания Apple не станет выпускать «флагман флагманов» в 2024 году. Об этом пишет MacRumors.
Слухи о выходе iPhone Ultra появились впервые пару лет назад. Большинство инсайдеров ждали такую модель в линейке iPhone 15, и даже мы выпускали подборку инсайдов, подтверждающих это. Однако «ультры» не случилось.
Компания Apple не станет выпускать «флагман флагманов» в 2024 году. Об этом пишет MacRumors.
Слухи о выходе iPhone Ultra появились впервые пару лет назад. Большинство инсайдеров ждали такую модель в линейке iPhone 15, и даже мы выпускали подборку инсайдов, подтверждающих это. Однако «ультры» не случилось.
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Согласно источнику, её не случится и в 2024-м. Разработчики получили в руки утечку ранней версии iOS 18, в которой перечислены четыре модели iPhone, не существующих в настоящее время. Вот они:
- D47 – iPhone 16
- D48 – iPhone 16 Plus
- D93 – iPhone 16 Pro
- D94 – iPhone 16 Pro Max
Как видно, Apple собирается сохранить нейминг больших айфонов и снова выпустить модель Pro Max. Всем, кто не обновляет свой смартфон в ожидании iPhone 16 Ultra, придется подождать еще минимум полтора года.
Утечка iOS 18 демонстрирует еще несколько подробностей. Например, все модели iPhone 16 будут работать на новом чипе t8140 — это кодовое название Apple A18. Он упоминается даже в связи с базовыми моделями. Есть вероятность, что Apple назовет чипы A18 и A18 Pro.