Samsung Display начала производить LTPO-OLED-дисплеи с частотой обновления изображения 120Гц по заказу Apple. Об этом сообщает SamMobile. Таким образом, слух о внедрении 120Гц в iPhone 13 подтверждается.
Ранее сообщалось, что Samsung Display и LG Display уже начали производство дисплеев для линейки iPhone 13, которая должна выйти ближайшей осенью. LG производит экраны для iPhone 13 и 13 mini, а Samsung — для iPhone 13 Pro и Pro Max. Как уже упоминалось, только Samsung на данный момент умеет производить OLED-матрицы с частотой обновления 120Гц — это объясняет распределение заказов. Очевидно, что ProMotion получат только две старшие модели, тогда как iPhone 13 и 13 mini сохранят частоту 60Гц. В этом году Apple решила запустить фабрики на месяц раньше, чем в 2020-м, чтобы избежать дефицита компонентов и, как следствие, задержек в поставках. В 2020-м году из-за пандемии COVID-19 линейка iPhone 12 поступила в продажу почти через месяц после презентации, так как компания не рассчитала силы в условиях всемирного карантина. С iPhone 13 такого не должно произойти — и модули экрана, и процессоры для них уже запущены в масштабное производство; хотя это всего две детали из множества необходимых запчастей для сборки iPhone, именно с ними зачастую возникает дефицит.
Фанаты Apple ждут появления 120Гц в iPhone с того момента, как был представлен iPad Pro 10,5 — то есть, с 2017 года. Именно в этом планшете компания впервые реализовала функцию ProMotion, что является маркетинговым названием 120Гц-экрана. iPhone неоднократно становился «жертвой» критики и саркастичных шуток по поводу «старомодного» дисплея. Скорее всего, Apple потратила эти несколько лет на адаптацию энергопотребления дисплея, так как технология 120Гц довольно требовательна к аккумулятору — при том, что объем батарейки в iPhone никогда не считался феноменальным. Можно предположить, что компанию не устраивает тот «адаптивный» режим частоты обновления изображения, который сейчас используют другие производители. Даже зарубежные и российские блогеры неоднократно уличали Xiaomi, OnePlus, OPPO и другие бренды в «ложных» 120Гц и не самой лучшей адаптации этой технологии в современных смартфонах.
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