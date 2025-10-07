Самая полезная функция многозадачности на iPad возвращается







Во второй бета-версии iPadOS 26.1 появилась важная функция многозадачности — Apple решила вернуть Slide Over на iPad, хотя изначально от неё отказалась.

С выходом iPadOS 26 нам дали ​​совершенно новую, более мощную систему управления окнами для приложений. А вместе с этим Apple выпилила функции многозадачности Split View и Slide Over. Но многих пользователей, включая меня, отсутствие Slide Over сильно расстроило. Эта фича позволяла выводить дополнительное окно с нужными приложениями поверх всех остальных.К счастью, разработчики Apple сжалились над пользователями, и вернули эту функцию в iPadOS 26.1. Теперь при просмотре элементов управления размером окна приложения (внутри светофора в левом верхнем углу) есть новая кнопка «Войти в режим Slide Over».Она изменяет размер окна до обычного размера Slide Over и позволяет работать с любыми фоновыми приложениями, не скрывая основное приложение. Его также можно смахнуть вправо, чтобы скрыть, и вернуть обратно, когда это необходимо. Единственный нюанс: пока можно открыть только одно приложение Slide Over. Возможно, к релизу это пофиксят.