Самая полезная функция многозадачности на iPad возвращается

Во второй бета-версии iPadOS 26.1 появилась важная функция многозадачности — Apple решила вернуть Slide Over на iPad, хотя изначально от неё отказалась.
К счастью, разработчики Apple сжалились над пользователями, и вернули эту функцию в iPadOS 26.1. Теперь при просмотре элементов управления размером окна приложения (внутри светофора в левом верхнем углу) есть новая кнопка «Войти в режим Slide Over».
Она изменяет размер окна до обычного размера Slide Over и позволяет работать с любыми фоновыми приложениями, не скрывая основное приложение. Его также можно смахнуть вправо, чтобы скрыть, и вернуть обратно, когда это необходимо. Единственный нюанс: пока можно открыть только одно приложение Slide Over. Возможно, к релизу это пофиксят.