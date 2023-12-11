Самая популярная криптобиржа прекратит все операции с рублём





Криптобиржа Binance Криптобиржа Binance планирует убрать рубль из валютных пар (USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB) и в дальнейшем не будет проводить операции с ним. Нововведения вступят в силу с 1 февраля 2024 года, а до этого срока у пользователей Binance есть время на завершение всех рублёвых сделок и полный вывод рублей из обращения на этой платформе.

Binance продаёт весь свой российский бизнес сервису CommEX. Пользователям, которые планируют использовать рубли, предлагается соединить учётные записи Binance и CommEX, синхронизировав личные кабинеты двух площадок. После этого можно будет перейти с Binance на CommEX без каких-либо финансовых потерь.В настоящее время деньги можно вывести через фиатных партнеров Binance, конвертировать рубли в криптовалюту на Binance Convert или обменять на криптовалюту на спотовом рынке Binance. Полный переход российских пользователей с Binance на CommEX может занять около года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым