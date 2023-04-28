Самая популярная версия Windows перестала получать новые функции

Фархад

Windows 10

Компания Microsoft официально заявила, что не планирует выпускать обновления с новыми функциями для Windows 10. Текущая версия, 22H2, останется финальной для этого поколения операционной системы.

Тем не менее пользователи Windows 10 продолжат получать ежемесячные патчи безопасности с устранением багов и уязвимостей. Microsoft также обновила страницу жизненного цикла Windows 10 Home и Pro, указав, что поддержка системы завершится 14 октября 2025 года. Корпоративные сборки Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) продолжат получать апдейты до 2029 года.

Компания настоятельно рекомендует пользователям перейти на Windows 11.

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Источник:
Microsoft
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Комментарии

+604
Paspartu
Это очень радует
28 апреля 2023 в 09:20
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AleX_another
+724
AleX_another
Компания настоятельно рекомендует пользователям перейти на Windows 11.
А компания понимает, что системные требования для Win11 слегка так завышены? А для Win12 компания что готовит? ЦП в 16 ядер, 6 гигагерц частоты, ОЗУ типа DDR6 в размере 128 Гб?
28 апреля 2023 в 19:45
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