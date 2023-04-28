Самая популярная версия Windows перестала получать новые функции

Компания Microsoft официально заявила, что не планирует выпускать обновления с новыми функциями для Windows 10. Текущая версия, 22H2, останется финальной для этого поколения операционной системы.Тем не менее пользователи Windows 10 продолжат получать ежемесячные патчи безопасности с устранением багов и уязвимостей. Microsoft также обновила страницу жизненного цикла Windows 10 Home и Pro, указав, что поддержка системы завершится 14 октября 2025 года. Корпоративные сборки Windows 10 LTSC (Long-Term Servicing Channel) продолжат получать апдейты до 2029 года.Компания настоятельно рекомендует пользователям перейти на Windows 11.