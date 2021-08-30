



Американский суд рассекретил сведения о том, сколько денег компания Google зарабатывает на своём магазине приложений Play Маркете. Сама Google никогда не раскрывала эти данные, и на то, видимо, есть свои причины.



Судя по официальной документации, в 2019 году выручка Play Маркета составила 11,2 миллиарда долларов при операционной прибыли 7 миллиардов долларов. Таким образом маржа превысила 62%, а это в очередной раз свидетельствует о том, что содержать популярные цифровые сервисы намного выгоднее, чем производить и продавать физическую продукцию, маржа с которой обычно намного ниже. Очевидно, что львиную долю доходов Play Маркета составляет комиссия, которые разработчики вынуждены платить с каждой пользовательской транзакции (например, за оформления подписки или покупке виртуальных товаров).



Эти документы были представлены суду, который рассматривает антимонопольный иск, поданный к Google администрациями нескольких американских штатов. В основу иска легли жалобы разработчиков на то, что компания Google вынуждает их пользоваться её собственными финансовыми инструментами в приложениях и играх, которые распространяются через Play Маркет, и берёт с каждой транзакции 30-процентную комиссию. Они считают, что Google получает сверхдоходы, подавляет конкуренцию и вынуждает разработчиков держать высокие цены на цифровые товары. По их мнению, пользователи несут необоснованно высокие расходы, а если бы у разработчиков был выбор финансовых инструментов, цены на контент, виртуальные товары и подписки могли бы снизиться.







