Самая спорная фича iOS пришла в OneUI 6.1 на смартфоны Samsung Galaxy

Фото: 9to5Google



Компания Samsung внедрила в свою оболочку обновленный режим Always-on Display. Об этом пишет 9to5Google.



Постоянное отображение полезной информации на выключенном экране присутствует в смартфонах Galaxy очень давно. Обычно это выглядело как черный фон и белые надписи с пиктограммами. Однако в OneUI 6.1 Samsung решила изменить AoD и вдохновиться iPhone 14 Pro и iOS 16.







Согласно источнику, режим Always-on Display на Samsung Galaxy S24 теперь показывает текущие обои, анимации и виджеты. Изображение остается цветным, но слегка приглушенным — всё сделано максимально похоже на iOS и iPhone. При этом отображение обоев можно отключить в настройках. Нововведение будет доступно только на смартфонах линейки Galaxy S24 (и новее).







Always-on Display с обоями в iOS 16 вызвал неоднозначную реакцию пользователей iPhone. Такая фишка однозначно выглядела свежо, однако на практике она оказалась неудобной. AoD с обоями настолько ярко светил по ночам, что Согласно источнику, режим Always-on Display на Samsung Galaxy S24 теперь показывает текущие обои, анимации и виджеты. Изображение остается цветным, но слегка приглушенным — всё сделано максимально похоже на iOS и iPhone. При этом отображение обоев можно отключить в настройках. Нововведение будет доступно только на смартфонах линейки Galaxy S24 (и новее).Always-on Display с обоями в iOS 16 вызвал неоднозначную реакцию пользователей iPhone. Такая фишка однозначно выглядела свежо, однако на практике она оказалась неудобной. AoD с обоями настолько ярко светил по ночам, что фанаты придумали «быструю команду» для его деактивации по таймеру. А еще пользователи жаловались на повышенный расход аккумулятора при включенном AoD и выгорание OLED-дисплея от обоев.