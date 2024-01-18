Самая спорная фича iOS пришла в OneUI 6.1 на смартфоны Samsung Galaxy

Олег

Galaxy

Фото: 9to5Google 

Компания Samsung внедрила в свою оболочку обновленный режим Always-on Display. Об этом пишет 9to5Google.

Постоянное отображение полезной информации на выключенном экране присутствует в смартфонах Galaxy очень давно. Обычно это выглядело как черный фон и белые надписи с пиктограммами. Однако в OneUI 6.1 Samsung решила изменить AoD и вдохновиться iPhone 14 Pro и iOS 16.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, режим Always-on Display на Samsung Galaxy S24 теперь показывает текущие обои, анимации и виджеты. Изображение остается цветным, но слегка приглушенным — всё сделано максимально похоже на iOS и iPhone. При этом отображение обоев можно отключить в настройках. Нововведение будет доступно только на смартфонах линейки Galaxy S24 (и новее). 

Galaxy

Always-on Display с обоями в iOS 16 вызвал неоднозначную реакцию пользователей iPhone. Такая фишка однозначно выглядела свежо, однако на практике она оказалась неудобной. AoD с обоями настолько ярко светил по ночам, что фанаты придумали «быструю команду» для его деактивации по таймеру. А еще пользователи жаловались на повышенный расход аккумулятора при включенном AoD и выгорание OLED-дисплея от обоев. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Несколько популярных смартфонов Samsung Galaxy получают OneUI 6.1
Популярнейший девайс Samsung Galaxy неожиданно получил OneUI 6 и Android 14
OneUI становится частично платной для пользователей Samsung Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

Одна настройка в Windows сильно замедляет компьютер
Эталонная свобода Android скоро закончится. Готовимся к превращению в iOS
17 смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми обновятся на HyperOS
Что нужно знать о VPN в 2023 году

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии