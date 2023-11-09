Самая удобная фишка Telegram приходит в еще один мессенджер

Олег

Signal


Приватный мессенджер Signal тестирует внедрение никнеймов для быстрого поиска пользователей. Об этом пишет MacRumors.

Signal позиционирует себя как самый защищенный и приватный мессенджер: по умолчанию он использует сквозное шифрование во всех чатах и не хранит никаких данных о пользователе, кроме даты его регистрации и номера телефона.

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Согласно источнику, теперь в Signal приходят никнеймы. До сих пор найти собеседника в этом мессенджере можно было лишь по номеру телефона, что являлось серьезной проблемой с точки зрения приватности.

Но теперь ситуация изменится: мессенджер тестирует уникальные никнеймы пользователей, как в Telegram. В скором времени найти собеседника в Signal можно будет, даже не зная его номер телефона. Источник пишет, что мессенджер позволит полностью скрыть показ номера другим пользователям, что является идеальным решением для приватного общения. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Seagull
–491
Seagull
Да всем плевать
час назад в 00:39
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