Самая удобная фишка Telegram приходит в еще один мессенджер



Приватный мессенджер Signal тестирует внедрение никнеймов для быстрого поиска пользователей. Об этом пишет MacRumors.



Signal позиционирует себя как самый защищенный и приватный мессенджер: по умолчанию он использует сквозное шифрование во всех чатах и не хранит никаких данных о пользователе, кроме даты его регистрации и номера телефона.







Согласно источнику, теперь в Signal приходят никнеймы. До сих пор найти собеседника в этом мессенджере можно было лишь по номеру телефона, что являлось серьезной проблемой с точки зрения приватности.



Но теперь ситуация изменится: мессенджер тестирует уникальные никнеймы пользователей, как в Telegram. В скором времени найти собеседника в Signal можно будет, даже не зная его номер телефона. Источник пишет, что мессенджер позволит полностью скрыть показ номера другим пользователям, что является идеальным решением для приватного общения.