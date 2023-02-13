Самая узнаваемая фишка iPhone 14 Pro появилась в новом смартфоне Xiaomi

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi готовит новый смартфон, который получит отличительную особенность линейки iPhone 14 Pro. Об этом пишут в WCCF Tech.

Согласно источнику, речь идет о будущем смартфоне Xiaomi 13 Lite 5G — ожидаемой новинки из актуальной линейки Xiaomi 13. Twitter-блогер Судханшу Амбхоре опубликовал в своем аккаунте характеристики будущего девайса и его внешний вид. По словам блогера, Xiaomi 13 Lite 5G — это итерация уже существующей модели Xiaomi CIVI 2, только для глобального рынка. 

Xiaomi

Xiaomi

Главной фишкой Xiaomi 13 Lite 5G станет аналог Dynamic Island — отверстия в дисплее в форме пилюли, которое получили iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Пока неизвестно, будет ли «островок» от Xiaomi как-то обыгран в интерфейсе, подобно iOS 16, или же он останется просто очередной формой отверстия в экране в Android-смартфонах.



Что касается прочих характеристик, то Xiaomi 13 Lite 5G получит 6,55-дюймовый дисплей, 50 МП-камеру с датчиком от Sony и аккумулятор емкостью 4500 mAh. Версию SoC инсайдер не назвал. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

–75
NYX
Мракобесие. Это ж надо себя так унижать каждый раз...
38 минут назад
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Вася Вотафаков
+5466
Вася Вотафаков
Они бы очень отличились и выделялись если б вообще все под экран засунули. Но увы.
30 минут назад
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