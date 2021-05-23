20 апреля 2021 года Apple представила совершенно новый продукт в своей линейке — умную метку AirTag. Этого релиза ожидали многие, и устройство получилось действительно заслуживающим внимания. Однако с AirTag всё не так однозначно.
Например, «яблочная» смарт-метка не работает в России полноценно. Сейчас в нашей стране AirTag по своим возможностям больше напоминает дешевые брелоки, которые отвечают писком на свист, чем серьезный инструмент для поиска ценных вещей — российские блогеры уже провели немало соответствующих экспериментов. Из-за недоступности частот UWB точность расположения на карте оставляет желать лучшего, из-за чего искать свою вещь с AirTag приходится исключительно по звуку.
Есть и другой нюанс. После покупке метки от Apple её можно только куда-то положить, но повесить не получится — в нём просто не предусмотрено ни отверстий, ни встроенного кольца или ремешка. А оригинальные чехлы на сайте Apple продаются дороже самой метки. Однако энтузиасты уже нашли несколько вариантов решения проблемы. Первое — просто просверлить дырку в корпусе AirTag. Это не очень эстетично, но позволяет быстро подвесить метку к любой личной вещи. Второй — чехлы с AliExpress. Но есть недостаток — зачастую они долго едут. Ресурс 9to5Mac опубликовал третий вариант — печать пластикового чехла на 3D-принтере. Преимущество такого способа в том, что можно получить на выходе всё, что захочется, то есть любую желаемую форму чехла. И вот что получилось у сотрудников редакции:
Среди вариантов есть простая подвеска, небольшой чехол для пульта Apple TV со специальным местом под AirTag, брелок в форме «яблочка» или ракеты Илона Маска SpaceX Dragon. Конечно, все они получаются серого цвета и в идеале требуют доработки. Однако как стартовый вариант после покупки смарт-меток — вполне жизнеспособно. Такие чехлы продаются в США, а если у вас есть доступ к 3D-принтеру, можно приобрести только чертежи для него и напечатать чехлы самостоятельно.
Ранее AirTag подвергли различным испытаниям и механическим воздействиям — мы рассказали о результатах. Кроме того, оказалось, что мер безопасности от Apple оказалось недостаточно, и «яблочную» метку можно успешно использовать для слежки за людьми.
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