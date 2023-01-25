Самое крутое нововведение iPhone 15 Ultra наконец подтверждается

Олег

iPhone 15 Ultra


Компания Apple начала тестирование перископического объектива камеры для будущей линейки iPhone 15. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.

Согласно источнику, новые подробности опубликовал аналитик Джефф Пу. Он рассказал, что Apple в данный момент ведет переговоры с компанией Zhejiang Lante Optics — именно она будет поставлять перископные объективы для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Слухи о том, что в iPhone появится перископ, ходят уже несколько лет, и многие фанаты Apple очень ждут этого нововведения — особенно на фоне минимальных технических обновлений камер «яблочных» смартфонов год от года. 

Кроме того, инсайдер поделился, что Apple уже занимается тестированием образцов таких объективов в первых прототипах iPhone 15 Pro. На данном этапе перископическая линза позволяет добиться пятикратного оптического зума для 48 Мп-камеры будущего iPhone. Если всё пойдет по плану, то Zhejiang Lante Optics отгрузит Apple до 100 миллионов таких объективов.

Линейка iPhone 15 должна быть представлена в сентябре 2023 года. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

EDD
+202
EDD
"Самое долгожданное" кем? Вообще не слышал, чтоб кто то очень сильно ждал этот перископ.
Сегодня в 11:43
#
+246
Alex82 EDD
+100500👍🤝
Сегодня в 12:22
#
Ckor_30
+619
Ckor_30
Ещё бы сделали чтоб перископ не шумел и без мыла будет очень круто.
Сегодня в 12:25
#
Seagull
–435
Seagull Ckor_30
Без мыла это в 16 айфоне, не шумел в 20м)
16 минут назад
#
Ken Kennedy
+62
Ken Kennedy
Самое долгожданное это когда челка исчезнет 😀
Сегодня в 12:38
#
Mers
+4282
Mers
Камера, для меня, это наверное самое последнее, из-за чего я бы хотел новый смартфон. И этой с головой))
Сегодня в 13:26
#
+64
Chinezer
Долгожданное- батарея на 2-3 дня активной работы и зарядка до 100% за 20 минут.
Сегодня в 13:28
#
+16
fiQus Chinezer
Аццки плюсую. Батарея — это прям нужная штука
Сегодня в 14:05
#
Вася Вотафаков
+5459
Вася Вотафаков
Уже представляю какой толщины будет защитная рамка на чехле 🤣 пол сантиметра. Не меньше 😁
2 часа назад в 15:11
#
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