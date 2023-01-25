Самое крутое нововведение iPhone 15 Ultra наконец подтверждается



Компания Apple начала тестирование перископического объектива камеры для будущей линейки iPhone 15. Об этом сообщает азиатский ресурс MyDrivers.



Согласно источнику, новые подробности опубликовал аналитик Джефф Пу. Он рассказал, что Apple в данный момент ведет переговоры с компанией Zhejiang Lante Optics — именно она будет поставлять перископные объективы для iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Слухи о том, что в iPhone появится перископ, ходят уже несколько лет, и многие фанаты Apple очень ждут этого нововведения — особенно на фоне минимальных технических обновлений камер «яблочных» смартфонов год от года.



Кроме того, инсайдер поделился, что Apple уже занимается тестированием образцов таких объективов в первых прототипах iPhone 15 Pro. На данном этапе перископическая линза позволяет добиться пятикратного оптического зума для 48 Мп-камеры будущего iPhone. Если всё пойдет по плану, то Zhejiang Lante Optics отгрузит Apple до 100 миллионов таких объективов.



Линейка iPhone 15 должна быть представлена в сентябре 2023 года.

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