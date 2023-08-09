Самое заметное изменение OneUI 6.0 слито в сеть. Выглядит свежо и симпатично

Олег

OneUI


Компания Samsung готовится изменить Центр управления в будущей прошивке OneUI 6.0. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, Samsung опубликовала скриншоты будущего большого обновления своей оболочки Android для смартфонов Galaxy. Это произошло после того, как компания случайно дала «фальштарт» её бета-тестированию.

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На скриншотах можно увидеть редизайн визуала «верхней шторки» OneUI 6.0 — Центра управления. Теперь данная панель разделена на блоки с переключателями разных типов: в верхней части расположены кнопки Wi-Fi и Bluetooth, далее идет большой блок с кастомизируемыми переключателями, а следом — настройки дисплея.

Главным недостатком интерфейса «шторки» в OneUI на текущий момент источник называет невозможность перенести её настройку на новый смартфон Galaxy. Пользователь, который расположил все переключатели в панели по своему вкусу, вынужден делать это заново при переходе со старого смартфона на новый. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

ierom
+40
ierom
если подойти к вопросу серьезно, то ничего свежего в этом нет. топтание на месте и прилада костылей. всё одно и тоже только вид с боку))...
2 часа назад в 16:01
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