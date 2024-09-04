Самое заметное нововведение iPhone 16 отменяется?



В сети появился неожиданный инсайд, который ставит под вопрос более раннюю информацию о линейке iPhone 16. Подробности собрали в MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о новой «кнопке захвата», иначе говоря — кнопка съемки. Она должна стать многофункциональной, и обеспечить не только фокусировку и спуск затвора, но также зумирование и другие функции. Однако теперь анонимный инсайдер ставит под сомнение появление этой кнопки в двух из четырех ожидаемых моделях айфона.







Инсайдер утверждает, что в его руки попали официальные силиконовые чехлы Apple для iPhone 16, и на них нет выреза для кнопки захвата; напомним, что на более Инсайдер утверждает, что в его руки попали официальные силиконовые чехлы Apple для iPhone 16, и на них нет выреза для кнопки захвата; напомним, что на более ранних неофициальных чехлах он был . Отсутствие выреза может указывать на один из двух вариантов: либо долгожданную кнопку не дадут базовым моделям iPhone 16 и iPhone 16 Plus, либо она будет работать прямо сквозь чехол. Наиболее вероятным выглядит первый вариант; если это так, то iPhone 16 лишится, пожалуй, самого заметного и ожидаемого нововведения.