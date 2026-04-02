Самокаты начали полностью запрещать в Подмосковье

Власти Котельников официально запретили кикшеринг на всей территории округа, сообщает «ИнтерФакс». Решение приняли после обсуждения с операторами и ГИБДД. Это не единичный случай — ранее аналогичные меры ввели в Люберцах, и теперь ограничения постепенно распространяются по Подмосковью.

Главная причина — инфраструктура. Она банально не готова к такому транспорту. По словам главы округа, самокаты массово бросают где попало, операторы не контролируют ситуацию, а пользователи игнорируют базовые правила. Отдельная проблема — дети, которые арендуют СИМ без контроля, и частые поездки вдвоем, что напрямую нарушает безопасность.

Операторам дали срок до 4 апреля, чтобы полностью убрать самокаты с улиц и расширить запретную зону на весь округ. Теоретически кикшеринг могут вернуть, но только если сервисы предложат конкретные меры по контролю и безопасности. Пока же сценарий очевидный — города начинают жестко регулировать рынок, и легкой жизни у кикшеринга больше не будет.
Источник:
Интерфакс
Комментарии

Alex_Kop
Живу как раз в Подмосковье. Еще сугробы не успели дотаять, а на каждой остановке оперативно появилось огромное количество электросамокатов. Гораздо больше чем а прошлом году. Сейчас многие валяются то на обочинах, то на пешеходных дорожках, то в лужах, то в грязи. И все грязные, потому что тротуары после зимы у нас не убирают вообще, а вот песок зимой сыпят очень щедро. В общем мерзотная картина. Платите деньги и на грязном самокате гоняйте по недоделанным тротуарам, распугивая пешеходов.
3 апреля 2026 в 11:46
