Самокаты начали полностью запрещать в Подмосковье

Власти Котельников официально запретили кикшеринг на всей территории округа, сообщает «ИнтерФакс». Решение приняли после обсуждения с операторами и ГИБДД. Это не единичный случай — ранее аналогичные меры ввели в Люберцах, и теперь ограничения постепенно распространяются по Подмосковью.

Главная причина — инфраструктура. Она банально не готова к такому транспорту. По словам главы округа, самокаты массово бросают где попало, операторы не контролируют ситуацию, а пользователи игнорируют базовые правила. Отдельная проблема — дети, которые арендуют СИМ без контроля, и частые поездки вдвоем, что напрямую нарушает безопасность.Операторам дали срок до 4 апреля, чтобы полностью убрать самокаты с улиц и расширить запретную зону на весь округ. Теоретически кикшеринг могут вернуть, но только если сервисы предложат конкретные меры по контролю и безопасности. Пока же сценарий очевидный — города начинают жестко регулировать рынок, и легкой жизни у кикшеринга больше не будет.